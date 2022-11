TDAH chez l'adulte : les symptômes qui peuvent le révéler

L'ESSENTIEL Le stress, le manque de sommeil, la malnutrition et une mauvaise alimentation peuvent déclencher un TDAH.

Selon une étude de 2019, les diagnostics de TDAH chez les adultes augmentent quatre fois plus vite que les diagnostics chez les enfants (Source : Jama).

Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) n’est pas propre à l’enfant. En effet, il concerne 2,5 % des adultes dans le monde et le diagnostiquer n’est pas toujours simple, comme l’explique Michael Manos, spécialiste en santé comportementale, dans Health Essentials.

Le TDAH est un vrai handicap

Les médecins examinent 18 symptômes différents du TDAH chez l’adulte - neuf symptômes d'inattention et neuf symptômes d'hyperactivité. Parmi les symptômes d'inattention, il y a le manque d'attention aux détails, la difficulté à rester concentré sur une activité, la difficulté à écouter, le manque de suivi (comme par exemple ne pas accomplir des tâches concrètes jusqu’au bout).

Le docteur Michael Manos liste également la désorganisation, la procrastination (qui consiste à remettre à plus tard certaines obligations) et le fait de perdre souvent des objets, d’être facilement distrait et de faire des oublis trop souvent.

Bien sûr, oublier un anniversaire, renâcler devant une chose à faire ou encore être souvent en retard est humain et avoir un de ces symptômes ne veut pas forcément dire que l’on est atteint de TDAH. Mais si ces traits de caractère perturbent les relations et entraînent d'autres problèmes tels que l'anxiété ou l'épuisement professionnel, ils peuvent en fait être des symptômes de ce trouble, indique Michael Manos : "Vous n'avez pas de trouble si vous n'avez pas de dysfonctionnement", résume le médecin.

Le diagnostic de TDAH chez l'enfant est plus spécifique

Chez l’adulte le TDAH se manifeste par certains comportements comme avoir la bougeotte (ne pas pouvoir s'empêcher de crayonner pendant une réunion, par exemple), se lever souvent de son siège, être agité de façon chronique lorsque vient notamment le moment d’aller dormir.

Avoir des difficultés à s'engager dans des activités calmes, être toujours en mouvement (remplir sa journée d'activités, par exemple), parler excessivement, finir les phrases des autres, éprouver des vraies difficultés à attendre dans les files d'attente ou encore déranger les autres en ayant des réactions impulsives… sont autant de symptômes.

Pour qu'un enfant soit diagnostiqué comme souffrant de TDAH, il doit présenter six des symptômes précédents dans au moins deux contextes ou environnements différents (par exemple à la maison et à l'école). Pour les adultes, il suffit qu'ils présentent au moins cinq des symptômes listés dans n'importe quel environnement.