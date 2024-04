Cancers évitables : les 4 bonnes habitudes à appliquer au quotidien

L'ESSENTIEL Près de la moitié des cancers sont évitables en France.

Pour cela, il faut adopter une meilleure hygiène de vie.

Cela passe par l'arrêt du tabac, la diminution de la consommation d'alcool, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.

Parmi les 346.000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus en France en 2015, 142.000 seraient attribuables à des facteurs de risque connus, soit 41 % de tous les nouveaux cas de cancer. C’est l’une des conclusions d’un rapport du Centre international de recherche sur le cancer en collaboration avec l'Institut national du cancer (Inca), paru en 2018. Cela signifie que près de la moitié des cancers sont évitables, grâce à des changements d’habitude. Pourtant, d’après le dernier Baromètre cancer de l’INCa, 28,8 % de la population interrogée pense que "l’on ne peut rien faire pour éviter la maladie". Pour lutter contre ces idées reçues, l’institut donne quatre pistes pour réduire son risque de cancer.

L’arrêt du tabac permet de réduire son risque de cancer

Le premier facteur de risque de cancer est le tabac en France : il est responsable de 68.000 nouveaux cas chaque année, soit environ 20 % du nombre total de nouveaux cancers diagnostiqués. "C’est de loin le premier facteur de risque de cancer, abonde Jean-Baptiste Méric, directeur médical et oncologue au Centre Hospitalier de Bligny (91) dans une vidéo de l’INCa, et que l’on consomme le tabac sous quelque forme que ce soit : cigarette, pipe, cigare, narguilé et même le tabac non-chauffé." Chaque cigarette fumée nuit à la santé : "la durée de consommation de tabac est plus dangereuse encore que le nombre quotidien de cigarettes fumées", souligne l’institut. Mais l’oncologue rappelle qu’il n’est "jamais trop tard pour en finir avec le tabac". Pour y parvenir, il est possible de se faire aider par un spécialiste. Jean-Baptiste Méric précise qu’un fumeur accompagné par un professionnel de santé a 80 % de chances en plus de réussir à arrêter.

Cancer évitable : il faut diminuer sa consommation d’alcool

L’un des autres principaux facteurs de risque de cancer est l’alcool. Il est classé cancérogène avéré pour l’être-humain par le CIRC, le centre international de recherche sur le cancer. "Il constitue même la deuxième cause évitable de mortalité par cancer, après le tabac", complète le Dr Méric. Il est associé à un risque plus élevé de cancer du sein, de la bouche, du larynx, du pharynx, de l’œsophage, du foie, de l’estomac, du côlon et du rectum. Plus la quantité d’alcool consommée est importante, plus ce risque augmente. Pour le limiter, il faut réduire la fréquence et la quantité d’alcool consommée. "En ne dépassant pas dix verres d’alcool par semaine, avec au maximum deux verres d’alcool par jour, et ce pas tous les jours, nous pouvons agir pour notre santé future", prévient-il.

Une alimentation équilibrée et variée pour rester en bonne santé

L’Inca rappelle également que la santé passe par l’assiette. "Une alimentation équilibrée et variée, privilégiant les fibres, les fruits et légumes, est un facteur protecteur et susceptible de réduire les risques de cancers, annonce l’organisme. À l’inverse, la consommation importante de certains aliments (viande rouge, charcuterie, etc) augmente ce risque." Pour la viande rouge, il ne faut pas dépasser 500 grammes par semaine, et 150 grammes par semaine pour la charcuterie. Certaines techniques de cuisson doivent être limitées, comme la friture ou le barbecue. Par ailleurs, une alimentation déséquilibrée augmente le risque de surpoids et d’obésité, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque de cancer.

L’activité physique, l’une des clés pour réduire le risque de cancer

Enfin, la réduction du risque de cancer repose aussi sur l’activité physique. "Quel que soit son âge, la pratique d'une activité physique régulière et la limitation des temps sédentaires sont essentielles pour la santé, développe l’INCa. Elles diminuent le risque d'être en surpoids et de développer des maladies chroniques ainsi que des cancers." Il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'activité physique quotidienne, pour un adulte : marche active, sport, jardinage, etc. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique aux niveaux recommandés.