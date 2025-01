Cerveau : une astuce pour faire travailler sa mémoire

L'ESSENTIEL Une attitude curieuse favorise la mémoire et permet de meilleurs apprentissages.

Une étude a démontré que l'esprit curieux entraîne de meilleurs capacités de mémorisation.

Cependant, en fonction du but recherché, il faut adopter la meilleure façon d'apprendre et de mémoriser.

Pour renforcer les performances de votre cerveau, optez pour un esprit curieux plutôt qu'une attitude précipitée. Voici ce que des chercheurs de l'université de Duke ont conclu en étudiant les modèles de motivation favorisant la mémorisation et l'apprentissage. Leurs travaux ont été présentés en 2022 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

La curiosité stimule la mémoire

Pour cette étude, les scientifiques ont recruté 420 adultes et leur ont demandé d'imaginer qu'ils étaient des voleurs dans un musée d'art. Les participants ont été divisés au hasard en deux groupes et exposés à des scénarios différents. Dans le premier projet, baptisé "urgent", les volontaires ont été informés qu'ils devaient immédiatement voler les œuvres. Aux membres du groupe des "curieux", il leur était expliqué qu'ils effectuaient des reconnaissances pour planifier un futur braquage.

Tous les participants ont dû ensuite explorer un musée d'art virtuel comportant quatre portes colorées, chacune représentant une salle. En cliquant dessus, ils ont découvert des peintures dans la pièce ainsi que leur valeur. Les salles contenaient des œuvres plus ou moins précieuses. Le lendemain, les volontaires ont dû retrouver sur une liste les tableaux vus la veille. S'ils parvenaient à reconnaître les peintures ayant le plus de valeur, ils recevaient de l'argent.

"Les participants du groupe "curieux" qui imaginaient planifier un braquage avaient une meilleure mémoire le lendemain. Ils ont correctement reconnu plus de peintures. Ils se souvenaient de la valeur de chaque tableau. Et la récompense a stimulé la mémoire, de sorte que les peintures précieuses étaient plus susceptibles d'être mémorisées. Nous n'avons pas vu cela chez les participants du groupe urgent qui ont imaginé exécuter le braquage", précise l'auteur Alyssa Sinclair dans un communiqué.



Même si les membres du groupe "urgent" avaient des scores de mémoire inférieurs, ils étaient plus à même d'identifier quelles portes dissimulaient les pièces plus chères. Ainsi, ils ont malgré tout réussi à retrouver plus de peintures de grande valeur et leur gain comptait environ 230 $ de plus que celle du groupe des "curieux".

Cerveau et apprentissage : il n'y a pas de meilleure technique



Selon les chercheurs, la différence dans les deux stratégies et leurs résultats (meilleure mémoire versus peintures de plus grande valeur) ne signifie pas qu'une technique prévaut sur l'autre. Il faut simplement utiliser celle qui correspond le mieux à vos objectifs.



"Si vous faites une randonnée et qu'il y a un ours, vous ne voulez pas penser à une planification à long terme. Vous devez vous concentrer sur la sortie de là en ce moment", expose la Dr Alison Adcock, qui a également travaillé sur l'étude. Elle ajoute que cela peut aussi être utile dans des situations moins difficiles mais nécessitant une action à court terme, comme inciter les gens à se faire vacciner contre la Covid-19.



Pour sa collègue Alyssa Sinclair, l'étude a également souligné que le fait de stresser les gens est néfaste pour la mémoire à long terme. "Parfois, vous voulez motiver les gens à rechercher des informations et à s'en souvenir à l'avenir... Peut-être que pour cela, vous devez les mettre en "mode curieux" afin qu'ils puissent réellement conserver ces informations."