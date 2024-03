7 conseils de chercheurs pour bouger plus au travail

L'ESSENTIEL Une étude a révélé que les employés de bureau passaient environ 12 heures de position assise par jour.

Utiliser un poste de travail debout, rester debout pendant les réunions, avoir des pauses d'activités ludiques peuvent aider à lutter contre la sédentarité au travail.

Il est aussi recommandé d'avoir une activité physique en dehors des horaires de travail.

Pour être en bonne santé, il est recommandé de consacrer au moins 150 minutes par semaine à des activités d'endurance d'intensité modérée. Toutefois, il n’est pas toujours facile de tenir cet objectif, surtout si on a un emploi de bureau.

Des chercheurs sud-africains de l’Université du Witwatersrand ont fait le point l’activité physique des salariés dans un article paru dans la revue American Journal of Lifestyle Medicine. Ils donnent également des conseils pour être plus actif au travail.

Sédentarité : les salariés passaient 12 heures assis par jour

L’équipe a suivi 122 employés de bureau basés à Johannesburg. Près de 7 sur 10 étaient des femmes et avaient un âge moyen de 40 ans. Les scientifiques ont mesuré entre autres leur indice de masse corporelle (IMC), leur tour de taille et leur tension artérielle. Les volontaires devaient aussi porter un capteur mesurant leur activité physique et indiquer le temps qu’ils passaient assis au travail.

Les données autodéclarées transmises par les salariés révélaient qu’ils passaient en moyenne 1,3 heure par jour assis pour les repas, 3,9 heures pour le travail et 1,4 heure dans les transports. Ils étaient par ailleurs assis quotidiennement 1,7 heure devant un écran et 3,4 heures pour d'autres activités. Cela représentait environ 12 heures de position assise par jour.

"C'était nettement plus élevé que les trois heures par jour enregistrées par les accéléromètres. Cet écart pourrait s’expliquer en partie par le fait que les participants – consciemment ou inconsciemment – ​​se sentent plus motivés à bouger lorsqu’ils portent ces appareils intelligents", précise le chercheur Philippe Gradège dans un article publié dans The Conversation le 13 mars 2024.

Activité physique : 7 astuces pour bouger plus au travail

Les chercheurs notent que plusieurs gestes peuvent aider à lutter contre la sédentarité et les méfaits d’une position assise prolongée. Et pour cela, pas besoin de courir un marathon : des activités d’intensité légère – comme se lever et marcher pour préparer une tasse de café – peuvent déjà avoir des bienfaits.



"Les employés de bureau devraient autant que possible se tenir debout, car de plus en plus de preuves démontrent que rester debout est préférable à une position assise prolongée, notamment pour la dépense énergétique et la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Il active également l’activité musculaire", explique l’expert.

Il encourage également à :

se lever régulièrement pour faire une pause ;

utiliser un poste de travail debout ;

rester debout pendant les réunions ;

utiliser les escaliers au lieu des ascenseurs ;

se garer plus loin des bureaux et marcher à un rythme soutenu jusqu'à l'entrée ;

instaurer des pauses d’activités ludiques entre collègues : partie de babyfoot… ;

fréquenter les salles ou les clubs de sport à proximité du travail.

Le scientifique sud-africain rappelle également aux employés l'importance d'avoir une activité physique en dehors des heures de travail comme courir toutes les semaines, marcher, danser, jardiner, nager, faire du vélo...

"En général, plus les personnes sont physiquement actives, meilleurs sont leurs résultats en matière de santé", rappelle Philippe Gradège.