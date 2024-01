Travailler assis augmente de 16 % le risque de mourir jeune

L'ESSENTIEL Les Français passent en moyenne sept heures par jour assis (devant un écran, sur le lieu de travail, dans les transports, etc…).

Une nouvelle étude démontre que travailler assis toute la journée augmente le risque de mortalité toutes causes confondues de 16 %.

Travailler assis toute la journée augmente aussi le risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire de 34 % .

"Quel sont les effets sur la santé associés à une position assise prolongée au travail chez des personnes en bonne condition physique" ? C’est à cette question qu’a voulu répondre un groupe de chercheurs, dont l’étude vient d’être publiée dans le JAMA.

Cette expérience a inclus 481.688 participants vivant à Taïwan. Tous été suivis entre 1996 et 2017. Au cours de cette période, les scientifiques ont recueilli toutes sortes de données sur les individus sélectionnés, comme par exemple le temps passé assis au travail, les habitudes en matière d'activité physique, le mode de vie globale et les paramètres métaboliques. L'analyse des datas a été réalisée en décembre 2020.

L'étude a enregistré 26.257 décès au cours d'une période de suivi moyenne de 12 ans. Après ajustement des analyses pour le sexe, l'âge, l'éducation, le tabagisme, la consommation d'alcool et l'indice de masse corporelle, les personnes qui travaillaient principalement en position assise présentaient un risque de mortalité toutes causes confondues supérieur de 16 % et un risque de mortalité par maladies cardiovasculaires supérieur de 34 % par rapport à celles qui travaillaient principalement debout.

Par ailleurs, les personnes alternant travail assis et debout n'ont pas connu d'augmentation du risque de mortalité par rapport aux personnes travaillant le plus souvent loin d’une chaise.

L’activité physique peut diminuer la mortalité associée au fait de travailler assis

Autre enseignement de la recherche : le risque de décès lié à la sédentarité était fortement atténué chez les personnes qui pratiquaient 15 à 30 minutes d'activité physique par jour.

"Ces résultats indiquent que la réduction de la position assise sur le lieu de travail et/ou l'augmentation du volume ou de l'intensité de l'activité physique quotidienne peuvent être bénéfiques pour atténuer les risques élevés de mortalité associés à la sédentarité professionnelle", résument les auteurs de l’enquête.

"Il faut dénormaliser la sédentarité"

"Les modes de vie modernes sont devenus de plus en plus sédentaires, la position assise prolongée faisant désormais partie intégrante de nos vies. Pourtant, à quelques exceptions près, la littérature scientifique s'accorde sur ses effets délétères", déplorent également les scientifiques.

"Il faut aider la société à dénormaliser la sédentarité, à l'instar du processus de dénormalisation du tabagisme", concluent-ils.

Selon l’Anses, les Français passent en moyenne sept heures par jour assis (devant un écran, sur le lieu de travail, dans les transports, etc…).