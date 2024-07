Pour une meilleure santé, consommez ces deux fruits tous les jours

L'ESSENTIEL Certains fruits contenant des flavonoïdes permettent de lutter contre le syndrome de fragilité.

Ce syndrome touche essentiellement des personnes de plus de 70 ans.

Il entraine un risque de mortalité, d'incapacité, de chutes, d'hospitalisation et d'entrée en institution.

“Le syndrome de fragilité est un marqueur de risque de mortalité et d’événements péjoratifs, notamment d’incapacités, de chutes, d’hospitalisation et d’entrée en institution, selon la Haute autorité de Santé (HAS). L’âge est un déterminant majeur de fragilité mais n’explique pas à lui seul ce syndrome. La prise en charge des déterminants de la fragilité peut réduire ou retarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait dans un processus potentiellement réversible.”

Combattre le syndrome de fragilité chez les personnes âgées

C’est également l’avis de chercheurs américains de l'Institut de recherche sur le vieillissement Hinda et Arthur Marcus à Boston qui ont publié une étude sur ce sujet. Ils expliquent que la consommation régulière de deux fruits pourrait diminuer les risques de syndrome de fragilité (dont la prévalence est faible avant 70 ans, selon la HAS) et plus largement les signes de vieillessement prématuré.

Pour leurs recherches, ils ont suivi 1.701 personnes pendant douze ans. Celles-ci n’avaient pas de symptômes de syndrome de fragilité au début de l’étude, mais elles souffraient de fragilité des os. Les scientifiques souhaitaient étudier les effets de certains fruits sur leur santé.







Deux fruits contiennent plus de flavonoïdes

Les experts ont remarqué que les personnes qui consommaient des flavonoïdes présentaient un risque moindre de vieillissement prématuré et de syndrome de fragilité. Les flavonoïdes sont présentes dans les plantes, les fruits, les légumes, le chocolat, le thé ou encore le vin rouge.

“Les données suggèrent qu’il peut y avoir des sous-classes particulières de flavonoïdes qui ont plus de potentiel en tant que stratégie alimentaire pour la prévention de la fragilité”, indique le professeur Shivani Sahni, responsable des recherches.

Les deux fruits qui contiennent le plus de flavonoïdes sont les pommes et les baies, il est donc conseillé d'en consommer quotidiennement, surtout en vieillissant. Les raisins et les épinards sont également riches en flavonoïdes.