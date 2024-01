Les bébés saisissent la notion d’outil avant même d’avoir un an

L'ESSENTIEL Dans l’étude, lorsque les bébés de huit mois étaient surpris, leur pupille se dilatait.

Les nourrissons arrivaient à saisir le rôle de l’outil, en l’occurrence la balle, même sans causalité apparente.

Ainsi, c’est pourquoi la compréhension des nouvelles technologies n’est pas un problème pour eux.

"La capacité cognitive à comprendre les outils est présente chez les jeunes nourrissons, même s’ils produisent des effets arbitraires et opaques, c'est-à-dire sans causalité apparente (par exemple les écrans tactiles)." C’est ce qu’ont récemment révélé des scientifiques français.

Une dilation pupillaire indique que les bébés sont surpris

Dans le cadre d’une étude, ils ont voulu déterminer à quel âge se développe la notion d’outil. Pour cela, ils ont recruté 120 bébés âgés de huit mois. L’équipe a observé les variations de la taille de la pupille des enfants pendant qu’ils regardaient quatre films, qui duraient quelques secondes. Ces dernières montraient le mouvement d’une balle, lancée par un bonhomme puis remplacé par une sphère inanimée (une autre balle), entrant ou non en collision avec une boîte. La balle changeait de couleur au moment de la collision ou sans qu’elle soit touchée par l’objet rond.

D’après les auteurs, les tout-petits présentaient une dilatation de la pupille plus importante, signalant plus de surprise lorsque la balle s'arrêtait avant de toucher la boîte que lorsqu'elle touchait le cube. Cela suggère que les nourrissons en déduisaient que la cause du changement de couleur était le contact entre la balle et le cube. "Ces effets-là disparaissent si on remplace le bonhomme qui au départ lançait la balle par autre chose, par exemple une autre balle. (…) Pour les bébés, c'est le bonhomme qui va causer le changement de couleur avec la balle, il va agir sur la boîte au moyen de la balle, c'est-à-dire au moyen d'un outil", a expliqué, à Radio France, Jean-Rémy Hochmann, auteur des travaux publiés dans la revue PNAS.

Les nourrissons comprennent rapidement les nouvelles technologies

Les résultats ont montré que les nourrissons âgés de huit mois étaient capables de comprendre des structures événementielles complexes, impliquant un agent intentionnel (ici le bonhomme) provoquant le changement avec un outil. Les chercheurs estiment ainsi que les bébés arrivent à saisir la notion d’outil avant de pouvoir parler et les utiliser. Autre conclusion : les outils opaques, comme les nouvelles technologies, ne sont pas un problème pour eux.