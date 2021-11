Dès leurs premiers mois, certains bébés ont déjà le sens de l'humour !

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont identifié 21 types d’humour différents utilisés par les enfants qui évoluent avec l’âge.

Avant un an, les enfants apprécient les formes d'humour physique, visuel et auditif.

À partir de deux ans, les enfants commencent à se moquer des autres et à développer un humour agressif.

L’humour est important pour avoir une bonne santé, notamment car il permet de maintenir les liens sociaux, mais aussi car le rire a de véritables effets thérapeutiques. Dans une nouvelle étude, parue le 18 novembre dans la revue Behaviour Research Methods, des chercheurs de l’université de Bristol sont parvenus à identifier l'apparition de l'humour chez les bébés et la manière dont il se développe au cours des premières années de la vie. Des résultats importants parce que l’humour joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement cognitif et sociale, ce qui influe sur le bien-être.

Une fois lancée, les enfants sont très actifs

Les scientifiques ont cherché à déterminer quels types d'humour sont présents dans le développement précoce et à quel âge ces différents types d'humour émergent. Pour cela, ils ont mené leur recherche sur de 671 enfants âgés de 0 à 4 ans. Ils ont demandé aux parents de répondre à une enquête comprenant 20 questions sur le développement de l'humour de leur enfant. Pour l’étude, les chercheurs ont sélectionné des enfants provenant de différents pays, en l’occurrence du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de l’Australie.

Les chercheurs ont constaté que certains enfants ont montré des signes d’appréciation de l’humour dès 1 mois. Après deux mois, la moitié des participants ont indiqué réagir à l’humour. Pour ce qui est de la production d’humour, les chercheurs ont constaté que la moitié des volontaires sont concernés au bout de 11 mois. L'équipe montre également qu'une fois qu’ils produisaient de l'humour, ils en produisaient souvent : la moitié des enfants ayant plaisanté au cours des 3 dernières heures.

21 types d’humour qui évoluent avec l’âge

Par ailleurs, les chercheurs ont identifié 21 types d’humour différents utilisés par les enfants qui évoluent avec l’âge.

Les moins de 1 an apprécient les formes d'humour physique, visuel et auditif. Cela inclue des jeux de cache-cache, des chatouilles, des grimaces, de l'humour corporel, des voix et des bruits amusants, la poursuite et l'utilisation d'objets.

Les enfants de plus d’un an se tournent vers plusieurs types d'humour qui impliquent d'obtenir une réaction des autres. Cela comprend des taquineries, montrer des parties du corps cachées, effrayer les autres et des sujets tabous comme évoquer les toilettes. Ils ont également trouvé amusant d'agir comme quelque chose d'autre ou imiter un animal.

Après deux ans, l’humour reflète le développement du langage. Ils sont plus portés sur les bruits des animaux, des mots nouveaux appris et dont la sonorité les amuse. Par ailleurs, c’est à partir de cet âge-là que les enfants commencent à se moquer des autres et à développer un humour agressif.

À trois ans, les enfants commencent à jouer avec les règles sociales, comme dire des mots méchants pour être drôle. C’est aussi là qu’ils montrent les débuts de la compréhension des tours et des jeux de mots.

Mieux comprendre comment se développe l’humour

“Nos résultats soulignent que l'humour est un processus complexe et en développement au cours des quatre premières années de la vie, complète le Dr Elena Hoicka, autrice principale de l’étude. Compte tenu de son universalité et de son importance dans de nombreux aspects de la vie des enfants et des adultes, il est important que nous développions des outils pour déterminer comment l'humour se développe d'abord afin que nous puissions mieux comprendre non seulement l'émergence de l'humour lui-même, mais aussi comment l'humour peut aider les jeunes enfants à fonctionner sur les plans cognitif, social et mental.”