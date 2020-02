Comment utiliser l'humour avec un enfant ?

Avoir du mal à enfiler ses vêtements, tomber, ou refuser d'obéir, toutes ces situations quasiment quotidiennes pour les enfants peuvent être dédramatisées par l'humour. Cependant, il ne doit jamais être blessant ou servir à le ridiculiser.

Comment dédramatiser avec l'humour ?

L’humour est un outil très utile pour apprendre avec plaisir et dans le jeu tout en permettant d'intervenir de façon rapide et efficace. En trouvant ce que vous dites ou ce que vous faites amusant, vous détournez son attention d'une situation jugée difficile ou qui le met en colère.

Vous pouvez par exemple l'aider à comprendre que sa réaction était exagérée en détendant l'atmosphère pour diminuer son anxiété, ses pleurs ou sa colère. C'est aussi un bon moyen de développer son sens de l'humour.

Comment intervenir ?

En fonction de la situation, vous pouvez par exemple lui dire que ses vêtements n’ont pas envie de sortir du placard aujourd'hui ou encore qu'il faut remplacer son bras par un bras de robot après une chute. Le ton que vous employez, la petite histoire que vous inventez ou la blague que vous lui racontez vont permettre de détendre l'atmosphère sans le blesser.

En revanche, si vous êtes contrarié par son comportement, évitez d'utiliser l'humour car vous risquez de le blesser ou de lui montrer votre colère. Dans ce cas essayez plutôt de l'aider à nommer ses émotions, rassurez-le ou dirigez-le vers le comportement que vous souhaitez.

N’oubliez pas non plus que l'ironie, qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense, peut être difficile à comprendre pour les enfants de moins de 5 ans. Évitez donc le deuxième degré quand il s'agit des plus petits.

En savoir plus : “Prout de Mammouth”, de Noé Carlain et Anna Laura Cantone, aux éditions Sarbacane.