À quoi sert le sens de l’humour?

Le sens de l'humour s'apprend très tôt. Dès l'âge de 4 mois, les enfants s'amusent à faire des imitations pour faire rire. À l'âge adulte, le sens de l'humour évolue et devient bien plus complexe.

Existe-t-il plusieurs humours ?

Progressivement, avec les apprentissages des relations sociales et des émotions, l'enfant, puis l'adolescent et l'adulte, est capable de développer différents styles d'humour utiles en fonction des situations.

Les psychologues distinguent tout d'abord l'humour adaptatif qui permet de s'adapter aux autres, et surtout de faire preuve d'autodérision. Il renforce les liens sociaux et aide à s'intégrer au groupe.

L’humour non-adaptatif permet au contraire de rire au dépend des autres à travers des blagues stéréotypées ou stigmatisantes. Il se manifeste dans une situation de défense et permet de mettre à distance les autres que l'on trouve dangereux ou menaçants.

L'humour nous sert-il à quelque chose d'autre que rire ?

L'humour ne permet pas seulement de passer du bon temps, il aide aussi à surmonter les angoisses et améliorer le moral. Refuser de se prendre au sérieux permet de supporter les difficultés du quotidien en prenant soin des autres.

Savoir manier l'humour dès le plus jeune âge permet de dédramatiser certaines situations sans se laisser prendre au cercle vicieux des pensées négatives. L'opération mentale nécessaire à la formulation et à la compréhension d'une blague nécessite de prendre suffisamment de recul sur soi ou sur la situation pour en percevoir son caractère drôle.

L'humour est donc une marque de joie de vivre et de bonne gestion des émotions et des capacités cognitives. N'oublions pas non plus ses vertus thérapeutiques qui peuvent aider à aller mieux.

En savoir plus : "Le rire une formidable thérapie !" de Christian Tal Schaller et Corinne Cosseron, éditions Lanore.