Comment développer le sens de l’humour chez l’enfant?

Même si les bébés sont capables de sourire dès la naissance, pendant les premiers mois, ils le font le plus souvent en réaction à leur environnement. C'est vers l'âge d'un an que les tout-petits commencent vraiment à développer leur sens de l'humour.

À quoi sert le sens de l'humour chez l'enfant ?

Tout comme chez l'adulte, les enfants qui ont un sens de l'humour développé sont en général plus optimistes et ont une meilleure estime d'eux-mêmes. Ils sont capables de rire d'une situation défavorable, y compris personnelle, au lieu de réagir de façon agressive.

L'humour est aussi associé à la créativité, ce qui leur permet d'envisager une situation sous un autre angle et de trouver des solutions à un problème. Il permet aussi de se sociabiliser avec les autres plus facilement et de diminuer le stress et les peurs.

Comment l'aider à développer son sens de l'humour ?

Pendant les premiers mois et les premières années, l'enfant a tendance à imiter son environnement, et en particulier les blagues ou les grimaces de son entourage, surtout de ses parents. Être drôle soi-même c'est donc l'aider à développer son sens de l'humour tout au long de sa vie.

C’est à partir de l'âge de 18 mois que l'enfant commence à jouer à faire semblant et à développer des situations drôles. Après 2 ans, il rit beaucoup avec les mots qu'il comprend de mieux en mieux. Après 6 ans, il est capable de répéter les blagues ou les devinettes, et vers 10 ans à manier l'ironie et le sarcasme.

Vous pouvez ainsi faire des jeux avec lui comme faire semblant de lui donner un objet, grimacer, jouer avec les mots, inventer des histoires drôles avec lui, ou encore lire des livres ou regarder des films rigolos. Comme vous êtes son meilleur public, n'hésitez pas à rire de ses blagues, même si vous ne les trouvez pas toujours drôles !

En savoir plus : “Le livre sans images” de BJ Novak, aux éditions L’École des Loisirs.