Pour faire passer un message sérieux, rien de tel que l’humour

L'ESSENTIEL L’humour peut agir comme un véhicule efficace pour transmettre des messages que les gens pourraient trouver effrayants ou menaçants.

L’humour peut servir à nouer également une relation entre le professionnel et le patient.

Ce n'est pas une approche universelle et elle ne peut fonctionner avec tout le monde et toutes les situations.

Le rire pourrait être le meilleur remède pour une vie saine. Dans une nouvelle étude, qui est une méta-analyse de 13 recherches parues au cours des 10 dernières années, des chercheurs écossais et australiens assurent que les interventions humoristiques peuvent être efficaces pour influencer le comportement et les intentions des gens concernant leur santé. Celle-ci a été publiée le 19 août dans l'Australian and New Zealand Journal of Public Health.

L’humour pour communiquer des messages sérieux

La comédienne et physiothérapeute écossaise Elaine Miller, membre de la Chartered Society of Physiotherapy, a dirigé l’étude. “J'ai vu la comédie aborder les sujets les plus tabous sur scène, a-t-elle indiqué. Mon domaine est l'incontinence, ce qui est souvent très embarrassant pour les gens d'en parler, mais parce que le rire est universel, il a le potentiel d'atteindre les gens largement.”

En collaboration avec des chercheurs australiens de l'université Monash, Elaine Miller a analysé 13 études parues au cours des 10 dernières années dans lesquelles l'humour avait été utilisé pour communiquer des messages sérieux. Cela a couvert des sujets tels que la santé mentale, l'auto-examen du cancer du sein et des testicules, les rapports sexuels protégés, le cancer de la peau et la consommation excessive d'alcool.

Pas une approche universelle

La revue des différentes recherches a révélé que l’humour peut agir comme un véhicule efficace pour transmettre des messages que les gens pourraient trouver effrayants ou menaçants. “L'humour, s'il est bien utilisé, peut être un tampon émotionnel qui brise une partie de cette peur afin que les messages sous-jacents atteignent le but visé”, poursuit la physiothérapeute.

L’artiste tempère sur l’utilisation tous azimuts de l’humour qui ne peut fonctionner dans toutes les situations et avec toutes les personnes. “Ce n'est certainement pas une approche universelle, souligne-t-elle. Une blague mal jugée peut ruiner le message d'une campagne de santé, une relation thérapeutique, un concert ou les trois à la fois. L'humour est très complexe et des recherches plus approfondies pour examiner l'humour et la promotion de la santé publique est certainement justifiée.”

Encourager la discussion

L’humour peut servir à nouer également une relation entre le professionnel et le patient. “Il est important de noter que cette critique a souligné que l'humour peut être utilisé comme un outil pour encourager la conversation et le partage, estime la professeure Helen Skouteris qui a participé à l’étude. Ce n'est pas seulement un moyen d'envoyer un message, mais encourage en fait les gens à en parler et à être ouverts avec les autres, ce qui, selon nous, peut conduire à influencer les perceptions et les comportements de la société autour des messages importants de prévention de la santé publique.”