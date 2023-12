Les bébés ont l’oreille bien plus musicale qu’on ne l’imagine

L'ESSENTIEL Chez les nourrissons, la capacité à reconnaître un rythme musical n'est pas simplement due à leur capacité d'apprentissage.

Leur capacité à percevoir, mémoriser et traiter le rythme d’un tambour est "innée".

"Nos données mettent en évidence l'importance des comptines pour le développement auditif des jeunes enfants", selon les auteurs.

Les nourrissons ont, tout comme les adultes, le sens du rythme. C’est ce qu’ont récemment révélé des scientifiques de l'université d'Amsterdam (Pays-Bas). Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé des travaux parus dans la revue Cognition. Dans le cadre de cette étude, l’équipe s’est appuyée sur un constat qu’ils avaient fait en 2009. "Nous avions trouvé des indications claires selon lesquelles les bébés âgés de quelques jours seulement ont la capacité d'entendre une pulsation régulière dans la musique - le battement - une caractéristique considérée comme essentielle pour faire et apprécier la musique."

Faire la distinction entre la perception du rythme et l'apprentissage statistique

Ensuite, ils ont recruté 27 bébés. Pour les besoins d’une expérience, les chercheurs ont manipulé le timing des rythmes d’un tambour pour voir si les bébés font une distinction entre l'apprentissage de l'ordre des sons dans un rythme de tambour et la capacité à reconnaître un rythme. Deux versions d'un rythme de tambour ont été diffusées aux enfants à l'aide d'un casque. Dans la première version, le rythme était "isochrone", c’est-à-dire que la distance entre les sons était toujours la même. Cela permet d'entendre une pulsation ou un battement dans le rythme. Dans l'autre version, le même rythme de batterie était présenté, mais avec un timing aléatoire. Il n'était donc pas possible de percevoir le rythme, mais il était possible de traiter la séquence des sons. Au cours de l’intervention, les auteurs ont analysé les réponses cérébrales des nourrissons pendant qu’ils dormaient à l’aide d’un électroencéphalogramme.

Musique : "la capacité d’entendre le rythme est innée" chez les bébés

Selon les résultats, les enfants entendaient le rythme lorsque l'intervalle de temps entre les battements était toujours le même. Mais lorsque les scientifiques ont joué le même rythme à des intervalles de temps irréguliers, les bébés n'ont pas entendu de battement. "Cette différence cruciale confirme que la capacité d’entendre le rythme est innée et non simplement le résultat de séquences sonores apprises. Nos données suggèrent qu'il s'agit d'une compétence spécifique des nouveau-nés et mettent en évidence l'importance des comptines pour le développement auditif des jeunes enfants", a déclaré István Winkler, co-auteur des recherches, dans un communiqué.

La perception du rythme, "un trait humain fondamental"

D’après Henkjan Honing, qui a dirigé les travaux, la plupart des personnes peuvent facilement saisir le rythme de la musique et juger si la musique s'accélère ou ralentit. "Cela semble être une compétence sans importance. Cependant, comme percevoir la régularité de la musique est ce qui nous permet de danser et de faire de la musique ensemble, ce n'est pas un phénomène banal. En fait, la perception du rythme peut être considérée comme un trait humain fondamental qui a dû jouer un rôle crucial dans l’évolution de notre capacité musicale."