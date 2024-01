Grippe : « Il faut vacciner de toute urgence les personnes âgées de plus de 65 ans »

L'ESSENTIEL La circulation des virus grippaux se poursuit dans l'Hexagone avec toujours 11 régions en épidémie et 2 régions en phase pré-épidémique.

Aussi la communauté gériatrique appelle "à vacciner de façon urgente la population âgée de plus de 65 ans" contre la grippe.

Les personnes âgées touchées par le virus ont 10 fois plus de risque d’avoir un infarctus et 8 fois plus de risque de faire un AVC le mois qui suit l'infection.

Comme lors de la saison dernière, les virus respiratoires circulent activement et entraînent une triple épidémie de grippe, de Covid-19 et de VRS. Aussi la communauté gériatrique appelle "à vacciner de façon urgente la population âgée de plus de 65 ans" contre la grippe.



"Les couvertures vaccinales contre la grippe restent trop basses et inférieures à celle de l'année dernière. On dénombre en effet 650.000 personnes de plus de 65 ans vaccinées en moins au même moment", déplore la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG).

"Le fardeau de la grippe reste majeur chez la population âgée"

"Il est important de rappeler que le fardeau de la grippe reste majeur chez la population âgée."



25 % des personnes âgées ayant contracté la grippe développent en effet un risque de perte d'autonomie. Les séniors touchés par le virus ont également 10 fois plus de risque d’avoir un infarctus et 8 fois plus de risque de faire un AVC ou de contracter une pneumonie dans le mois qui suit.



"On a recensé au cours de 2022 et 2023 plus de 110.000 passages aux urgences et plus de 15.000 hospitalisations après passage aux urgences pour une grippe ou des symptômes grippaux", détaillent aussi les médecins. Entre 2011 et 2022, environ 9.000 décès pour grippe ont été recensés (soit 90 % chez les 65 ans et plus, NDLR).



Préoccupée par tous ces chiffres, la société recommande l’utilisation du vaccin Efluelda "étant donné l'efficacité clinique supérieure dont il a fait la preuve chez les plus de 65 ans par rapport aux vaccins à dose standard, tout en étant bien toléré".



"Le vaccin quadrivalent haute-dose Efluelda comportant une dose plus importante en antigènes, il nous apparaît comme le vaccin prioritaire pour les personnes âgées à partir de 65 ans", conclut la SFGG.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Selon Santé Publique France, la circulation des virus grippaux se poursuit dans l'Hexagone avec toujours 11 régions en épidémie et 2 régions en phase pré-épidémique.



Maladie contagieuse affectant les voies respiratoires, la grippe résulte d’une infection par un Influenzavirus.



"Après une incubation d’un à trois jours, une forte fièvre – dépassant parfois les 39°C – apparaît brusquement. Elle est accompagnée d’une toux sèche, de maux de tête, de douleurs musculaires et articulaires ainsi que d’une fatigue générale", précise l’Inserm.