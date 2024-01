Grippe, bronchiolite, gastro : où en sont les épidémies de l’hiver ?

L'ESSENTIEL La circulation de la grippe se poursuit. En France métropolitaine, 11 régions sont en phase épidémie et 2 régions en phase pré-épidémique.

Pour la bronchiolite et la Covid-19 les indicateurs sont à la baisse.

Le taux d’incidence de diarrhée aiguë est stable par rapport aux semaines précédentes. Il correspond à un faible niveau d’activité par rapport à ceux observés habituellement en cette période de l'année.

Le froid qui a saisi la France n’a pas ralenti le virus de la grippe. Dans son dernier bilan hebdomadaire sur les infections respiratoires aigües publié le 17 janvier, Santé Publique France remarque que l’activité pour syndrome grippal reste "très intense" en cette deuxième semaine de l’année 2024.

Grippe : 11 régions en phase épidémique

L’organisme de santé note que le nombre d'actes médicaux pour syndrome grippal pour la semaine du 8 au 14 janvier a grimpé de près de 2 % pour atteindre 11,2 % de l’activité de SOS Médecins. À l’hôpital, les indicateurs aux urgences étaient en hausse chez les 0-4 ans et en diminution dans les autres classes d’âge. Toutefois, Santé Publique France prévient : "Cette augmentation, observée chez les jeunes enfants en cette période de rentrée scolaire, pourrait également s’observer dans les autres classes d’âge dans les semaines à venir."

Dans l'Hexagone, toutes les régions sont ainsi en phase épidémique, à l’exception de la Normandie et la Bretagne qui reste en "phase pré-épidémique". Dans les départements et les régions d’outre-mer, la Guyane et la Guadeloupe restaient en épidémie, la Martinique en phase pré-épidémique et Mayotte en phase post-épidémique.

Tandis que la grippe circule encore beaucoup sur le sol français, les autres virus de l’hiver commencent à desserrer leurs étaux sur la France. Si l’épidémie de la bronchiolite est encore présente en Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, quatre nouvelles régions sont passées en phase post-épidémique (Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes), et trois régions sont revenues au niveau de base (Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France).

Les indicateurs de l’épidémie de la Covid-19 continuent de baisser en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d’âge, tout comme les taux de positivité. Cependant, la circulation du SARS-CoV-2 reste active, avertit Santé Publique France.

Gastro-entérite : une hausse des consultations chez les moins de 5 ans

Dans son bulletin hebdomadaire dédié à la gastro-entérite aiguë paru ce jeudi, l’organisme sanitaire indique que "le taux d’incidence de diarrhée aiguë rapporté par le réseau Sentinelles est stable (131 cas/100.000 habitants, NDLR) par rapport aux semaines précédentes". Toutefois, il a été observé lors de cette deuxième semaine de l’année 2024 une hausse de la proportion de consultations pour ce trouble pour SOS Médecins, en particulier chez les moins de 5 ans (​​10,8 % contre 7 % sept jours plus tôt).

"La proportion de passages aux urgences pour Gastro-entérite aiguë s’élève à 1,6 % parmi tous les passages aux urgences (versus 1,9 % en semaine 01). Cette activité est supérieure à la saison 2022-2023 et se situe entre les minimums et maximums historiques. Une seule région est en activité élevée (Nouvelle-Aquitaine)."