Maladie coronarienne : attention au Viagra !

L'ESSENTIEL Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5i) sont prescrits pour lutter contre la dysfonction érectile. Les médicaments à base de nitrates sont indiqués pour traiter une douleur thoracique.

L'utilisation des PDE5i en association avec un médicament à base de nitrate chez les hommes souffrant d'une maladie coronarienne peut présenter un risque accru de morbidité et de mortalité cardiovasculaires.

Il convient d'examiner attentivement la situation du patient avant de prescrire ces traitements contre les troubles de l’érection à des hommes atteints d'une maladie cardiovasculaire et prenant des nitrates.

"Les médecins constatent une augmentation des demandes de médicaments contre la dysfonction érectile de la part d'hommes souffrant de maladies cardiovasculaires. Bien que cela soit associé à une baisse de la mortalité par rapport à l'absence de traitement après un infarctus du myocarde, les patients qui prennent des médicaments à base de nitrates peuvent être exposés à un risque accru d'effets négatifs sur la santé." C’est ce qu’a récemment signalé Daniel Peter Andersson, professeur au Karolinska University Hospital à Stockholm (Suède).

5.710 hommes prenaient des médicaments contre la dysfonction érectile et les douleurs thoraciques

Dans une étude, le chercheur et son équipe ont voulu examiner le lien entre les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5i), qui sont vendus sous les noms de Viagra, Levitra ou encore Cialis, et les résultats cardiovasculaires chez les hommes souffrant d'une maladie coronarienne traités par des médicaments à base de nitrates. Pour rappel, ces traitements sont prescrits pour soulager une angine de poitrine, c’est-à-dire une douleur thoracique survenant derrière le sternum.

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont utilisé les registres suédois. Ils ont inclus 61.487 hommes ayant des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'intervention coronarienne percutanée et ayant reçu deux ordonnances de médicaments à base de nitrates dans les six mois. L'exposition a été définie comme le fait d'avoir reçu au moins deux ordonnances d’inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.

Parmi les participants, 55.777 ont consommé des médicaments à base de nitrates et 5.710 ont pris à la fois des nitrates et des PDE5i. Les utilisateurs de nitrates ont été suivis pendant environ six ans et les consommateurs de nitrates et d’inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 durant trois ans. "Nous avons effectué une régression multivariable des risques pour divers résultats de santé, y compris la mortalité toutes causes confondues, la mortalité cardiovasculaire et non cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde (IM), l'insuffisance cardiaque, la revascularisation cardiaque et les événements cardiovasculaires majeurs", ont spécifié les auteurs.

La combinaison nitrates et PDE5i est associé à un risque accru de décès

Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of the American College of Cardiology, l'utilisation combinée des PDE5i et des nitrates est associée à un risque plus élevé pour tous les résultats de santé par rapport à ceux qui prennent des nitrates seuls. Chez les personnes prenant à la fois des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 et des nitrates, peu d'événements se sont présentés 28 jours après la délivrance des PDE5i, avec des taux d'incidence plus faibles que chez les hommes prenant des nitrates, ce qui indique que le risque immédiat d'un événement est faible.

"Notre objectif est de souligner la nécessité d'une réflexion approfondie centrée sur la situation du patient avant de prescrire des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 à des hommes recevant un traitement par nitrates. En outre, cela justifie nos efforts pour poursuivre la recherche sur les effets ambigus des médicaments contre la dysfonction érectile sur les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires", a conclu Daniel Peter Andersson.