Inflammation de l'organisme : un lien établi entre son niveau et l'utilisation des réseaux sociaux

L'ESSENTIEL L'inflammation est la réponse immédiate de l'organisme à une lésion de ses tissus et de ses cellules.

L'inflammation a déjà été liée à de nombreux problèmes de santé, allant des maladies cardiaques à la polyarthrite rhumatoïde.

Les personnes présentant des niveaux d'inflammation plus élevés ont tendance à utiliser plus fréquemment les réseaux sociaux, selon une nouvelle étude.

Les personnes présentant des niveaux d'inflammation plus élevés ont tendance à utiliser plus fréquemment les réseaux sociaux, selon une nouvelle étude.

L'inflammation est la réponse immédiate de l'organisme à une lésion de ses tissus et de ses cellules causée par des pathogènes, des stimuli dangereux ou une blessure physique.

L'inflammation a déjà été liée à de nombreux problèmes de santé, allant des maladies cardiaques à la polyarthrite rhumatoïde.

Inflammation et réseaux sociaux : comment établir le lien ?

Pour vérifier si cette état pouvait influencer le mental, des chercheurs ont mené trois études auprès d'un total combiné de 524 étudiants de premier cycle de trois universités canadiennes différentes. Ces étudiants ont fourni des échantillons de sang pour mesurer leurs niveaux de protéine C-réactive, un indicateur établi de l'inflammation systémique. Ils ont également rempli des questionnaires sur leurs habitudes en matière de réseaux sociaux, recueillant des détails tels que la fréquence, le type et la durée de leur utilisation.

Même après ajustement des variables pouvant prêter à confusion, telles que le sexe, les traits de personnalité et les symptômes dépressifs, une tendance claire s'est dégagée : les étudiants dont les niveaux de protéine C-réactive étaient plus élevés ont indiqué une utilisation plus fréquente et plus prolongée des médias sociaux.

"La présente étude a révélé que l'inflammation systémique est associée à une plus grande utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes adultes", ont déclaré les chercheurs, qualifiant leurs résultats "d'intrigants".

Inflammation et réseaux sociaux : les limites de l'étude

L'étude comporte cependant quelques limites. La recherche a en effet combiné les résultats de trois études individuelles, chacune avec sa propre méthodologie et son propre échantillon. Il est donc difficile d'établir des comparaisons directes. L'étude a également mesuré de manière générale l'utilisation des réseaux sociaux, sans se pencher sur les comportements spécifiques sur les différentes plateformes qui pourraient offrir des informations plus nuancées.

Selon la dernière enquête de Médiamétrie, les Français ont surfé en moyenne 2 heures 18 par jour sur internet en 2022, essentiellement via leur smartphone (qui représente 75 % du temps passé en ligne, NDLR). Les 15-24 ans sont les plus gros consommateurs du Web, avec 4 heures en moyenne par jour dont 93 % sur mobile.