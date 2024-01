Épidémie de gastro-entérite : nos conseils pour l’éviter

L'ESSENTIEL Dans son dernier bulletin épidémiologique, Santé publique France a enregistré une recrudescence des cas de diarrhées aiguës dues à une gastro-entérite.

Les rotavirus ou les adénovirus sont les principaux agents pathogènes à l’origine d’une gastro-entérite virale.

Plusieurs moyens permettent de réduire les risques de transmission de gastro-entérite, en particulier chez les populations fragiles.

Chaque année, près de 21 millions d’épisodes de gastro-entérites aiguës surviennent dans l’Hexagone, selon Santé publique France. La diarrhée, les vomissements associés ou non à des nausées, ainsi que les douleurs abdominales sont les principaux symptômes d’une gastro-entérite.

Une hausse des cas de gastro-entérite

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié le 2 janvier, Santé publique France a décrit une recrudescence des diarrhées aiguës liées à une gastro-entérite. Le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale était de 139 cas pour 100.000 habitants. "Ce taux est en nette augmentation par rapport à la semaine précédente, mais correspond à un niveau d’activité similaire à ceux observés habituellement en cette période", peut-on lire dans le communiqué.

La gastro-entérite virale est la forme la plus fréquente de la maladie. Le virus en cause est généralement un rotavirus ou un adénovirus. La transmission se fait principalement par un contact direct avec une personne déjà malade ou avec des objets sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles de patients contaminés. "La gastro-entérite est favorisée par la vie en collectivité et la restauration collective, ce qui explique la survenue d'importantes épidémies de gastro-entérites surtout virales", a noté l’Assurance Maladie.

Comment prévenir les risques de gastro-entérite ?

Plusieurs recommandations peuvent être mises en place, afin de réduire les risques d’attraper une gastro-entérite. Premier conseil : se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon, ou en l’absence de point d’eau, avec du gel hydro-alcoolique. Le virus à l’origine de la gastro-entérite peut se transmettre par le biais de mains contaminées. Le nettoyage est l’un des meilleurs moyens de réduire la transmission de la pathologie.

Le rotavirus et le norovirus, deux agents pathogènes responsables de gastro-entérite, peuvent également se déposer sur les surfaces. Santé publique France a donc recommandé de nettoyer "soigneusement et régulièrement les surfaces à risque élevé de transmission (dans les services de pédiatrie, les institutions accueillant les personnes âgées)". La déshydratation est la principale complication d’une diarrhée aiguë. Elle touche principalement les personnes âgées et les jeunes enfants. Pour la prévenir, la réhydratation précoce à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO) est recommandée.

En France, la vaccination contre les rotavirus est préconisée pour tous les nouveau-nés. "Les rotavirus sont responsables d’environ la moitié des diarrhées sévères du nourrisson nécessitant une hospitalisation.Les deux vaccins disponibles ont montré en vie réelle leur très grande efficacité. La vaccination nécessite 2 ou 3 doses selon le vaccin. Elle doit être débutée à 2 mois et être achevée à 6 ou 8 mois au plus tard", a expliqué Santé publique France.