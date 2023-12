Le cacao peut aider à préserver les capacités cognitives

L'ESSENTIEL L'extrait de cacao a montré un effet protecteur potentiel sur la cognition des seniors.

Toutefois, ces effets bénéfiques ne sont observés que chez les seniors ayant une alimentation de mauvaise qualité.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Si vous ne mangez pas sainement, vous avez tout intérêt à miser sur le cacao, selon une nouvelle étude de Mass General Brigham. Les chercheurs ont découvert que la prise de suppléments d'extrait de cacao présentait des avantages cognitifs pour les personnes âgées dont le régime alimentaire est peu équilibré.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition, le 7 décembre 2023.

Cacao et cognition: des résultats divergents

Pour comprendre l'effet du cacao sur la santé cognitive, les scientifiques ont repris les données de l'étude Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes (COSMOS). Dans le cadre de cet essai, il était demandé à 21.442 participants âgés de plus de 60 ans de prendre quotidiennement des suppléments d'extrait de cacao et/ou un supplément quotidien de multivitamines et de minéraux ou encore un placebo. 573 volontaires ont par ailleurs effectué des tests cognitifs détaillés pendant deux ans.

Dans un premier temps, l'analyse de leur dossier assurait qu'une supplémentation quotidienne en extrait de cacao n'avait aucun bénéfice global sur la fonction cognitive globale ou spécifique des seniors. Cependant, un second examen des données recueillies a montré que les participants ayant une alimentation de mauvaise qualité, présentaient pour leur part des avantages cognitifs en prenant le supplément d'extrait de cacao.

S upplémentation de cacao : des bienfaits qui nécessitent des travaux plus poussés

L'équipe de recherche précise dans un communiqué de leur établissement que "les résultats de cette étude – qui a été réalisée parmi des participants à COSMOS qui se sont présentés en personne pour des tests cognitifs détaillés – sont cohérents avec les résultats de travaux antérieurs qui utilisaient une évaluation cognitive en ligne effectuée sur Internet avec des volontaires recrutés séparément."

Les scientifiques ont ainsi conclu que les avantages cognitifs possibles de la prise de suppléments d'extrait de cacao mis en lumière pour les personnes ayant une alimentation de moins bonne qualité, justifient la tenue de nouvelles recherches plus poussées pour vérifier et comprendre le lien qu'ils ont découvert.