Hypertension : du cacao pour réduire le risque ?

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle est une pathologie cardiovasculaire fréquente : en France, un adulte sur 3 serait touché.

Les personnes qui vivent avec une pression artérielle élevée courent un risque accru de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Manger du chocolat pour soigner l’hypertension? L’idée est séduisante… Une étude publiée dans Frontiers in Nutrition a en effet démontré que la consommation de cacao abaisse la tension artérielle chez les adultes en bonne santé, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les futurs traitements de l'hypertension.

Pour autant, les chercheurs insistent sur le fait que les personnes souffrant d'hypertension, de diabète et d'obésité ne devraient pas prendre les résultats de cette étude comme une recommandation à consommer des produits chocolatés qui ont surtout tendance à être riches en sucre et en graisses. Ce sont d'abord les flavanols, un composé végétal que l'on trouve également dans le thé, les myrtilles et le vin rouge qui fait que le cacao a un effet hypotenseur.

Flavanols

Pour mener leurs travaux, les chercheurs ont donné pendant plusieurs jours, à 11 participants, six capsules de flavanols de cacao (environ 860 milligrammes) ou six capsules placebo contenant du sucre brun, en alternance. Les participants ont également reçu un appareil de mesure de la pression artérielle au niveau du bras et une pince à doigt mesurant la vitesse de l'onde de pouls (PWV) pour évaluer la rigidité artérielle. La pression artérielle a été mesurée avant la consommation des capsules de cacao et toutes les 30 minutes par la suite pendant les trois premières heures, puis toutes les heures pendant les neuf heures suivantes.

Les résultats de l'étude indiquent que la pression artérielle systolique, qui indique les contractions dans le coeur, a été réduite d'environ 1,4 mmHg sur 12 heures. Les effets ont également été détectés 8 heures après la consommation de cacao, un "deuxième pic" qui, selon les chercheurs, pourrait être dû à la façon dont les bactéries intestinales métabolisent les flavanols.

Les chercheurs ont également noté que la pression artérielle et la rigidité artérielle ne baissaient chez les participants que si elle était élevée, et qu'il n'y avait aucun effet lorsque la pression artérielle était basse le matin.

Avec prudence

Bien que stimulants, les résultats doivent être interprétés avec prudence et des études supplémentaires doivent encore être réalisées notamment sur des périodes d’étude plus longue et sur davantage de patients.

Les experts recommandent plutôt d’adopter des protocoles alimentaires sains pour le cœur, comme le régime méditerranéen et le régime DASH pour aider à réduire l'hypertension artérielle. Le régime DASH est un régime à dominante végétale, riche en fibres, antioxydants et autres micro nutriments et très limité en produits transformés, sel, sucre et en viande rouge.