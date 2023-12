Trisomie 21 : l'exercice améliore la santé cognitive des personnes atteintes

L'ESSENTIEL Une étude exploratoire révèle que l'exercice régulier et léger, comme la marche, peut améliorer la santé cognitive et physique des adultes atteints du syndrome de Down.

Les chercheurs ont entre autres relevé une baisse des erreurs et une hausse des réponses correctes lors des tests d'attention chez les personnes touchées de trisomie 21 faisant régulièrement de l'exercice.

L'équipe avance que l'activation des voies neuronales liées au déplacement pendant la marche stimule les capacités cognitives des patients.

La trisomie 21, également connue sous le nom de syndrome de Down, est une condition génétique qui touche environ 27.000 nouveau-nés chaque année, selon l'Institut de Veille Sanitaire (InVS). Elle se caractérise par la présence de trois chromosomes 21 au lieu de deux. Cet arrangement chromosomique anormal entraîne un certain degré de retard mental et peut aussi conduire à des difficultés dans le développement de la motricité et du langage. Une nouvelle étude publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health montre toutefois que l'exercice régulier pourrait améliorer la santé cognitive et physique des personnes qui en sont atteintes.

Trisomie 21 : l'exercice physique régulier améliore la santé cognitive des patients

Des chercheurs de l'Université Anglia Ruskin (ARU) ont réuni 83 volontaires âgés de 18 à 48 ans provenant de 10 pays différents, tous atteints de trisomie 21. Ils ont été répartis en quatre groupes : le premier devait faire des exercices cardiorespiratoires comme marcher trois fois par semaine pendant 30 minutes par session, le deuxième réalisait des exercices cognitifs, le troisième combinait ces deux activités tandis qu'un groupe témoin ne pratiquait ni l'une ni l'autre.

Les participants ont été soumis à des évaluations physiques et cognitives avant et après une période de huit semaines de tests. Les résultats ont démontré que les membres des groupes d'exercice physique ou combinés parcouraient respectivement une distance 11,4 % et 9,9 % plus grandes lors de l'épreuve de marche de six minutes.

Concernant les mesures de l'attention, les scientifiques ont constaté une réduction significative des erreurs et une augmentation des réponses correctes chez les membres ayant fait de l'exercice physique ainsi que ceux soumis au programme combiné. Au cours du test STROOP, qui mesure la vitesse et la précision de la prise de décision, une amélioration significative a été observée dans les groupes d'exercice physique, d'entraînement cognitif et le combiné.

Syndrome de down : la marche renforce les connexions neuronales

Pour l'équipe, l'activité physique stimule le développement cognitif chez les personnes atteintes de trisomie 21. Lors de la marche, l'activation des voies neuronales liées au déplacement les oblige à devenir plus vigilants et à prêter attention à la tâche à accomplir. Ainsi, l'exercice physique régulier peut favoriser le développement cognitif chez ces personnes en renforçant les connexions neuronales.

"Ces résultats sont potentiellement énormes pour la communauté du syndrome de Down, d'autant plus que la marche est une activité gratuite dans laquelle la plupart des gens peuvent s'engager. L'amélioration de la fonction cognitive peut conduire à une intégration sociale et à une qualité de vie accrues, ce qui est important étant donné qu'il s'agit de la première génération de personnes atteintes du syndrome de Down qui survivront généralement à leurs parents", explique le Dr Dan Gordon de l'Université Anglia Ruskin et auteur principal de l'étude dans la communiqué.

Son collègue Dr Henry Mahncke de Posit Science ajoute : "Ces résultats nous rappellent que chaque cerveau est plastique et capable de changer. Même là où il y a des différences d'origine génétique, cela ne signifie pas qu'un cerveau ne peut pas changer avec l'exercice, qu'il soit physique ou cognitif. Nous sommes ravis de voir ces résultats et nous nous réjouissons de poursuivre nos recherches."