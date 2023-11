Comment freiner la myopie de mon enfant ?

L'ESSENTIEL Un enfant sur 5 souffre de myopie aujourd’hui en France, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.

Quatre solutions ont fait leurs preuves pour ralentir la myopie évolutive des enfants et des adolescents : les verres de freination, l’orthokératologie (port de lentilles rigides la nuit), les lentilles freinatrices de jour et l’instillation de collyres à base d‘atropine.

Seuls 17 % des Français savent que la myopie peut entraîner des complications pouvant aller jusqu’à la cécité.

Poussée par l’évolution de nos modes de vie (davantage d’écran, moins de temps dehors, études plus longues, coucher tardif des enfants), la myopie connaît une forte progression en France. Notre pays comptait ainsi seulement 15 % de myopes en 1950, un chiffre qui est monté à 40 % aujourd’hui et qui atteindra les 60 % en 2050.

Un enfant sur 5 souffre de myopie aujourd’hui en France

Les enfants payent un lourd tribut à ce que les professionnels du secteur qualifient désormais de véritable "épidémie" :

- un sur 5 souffre de myopie aujourd’hui en France ;

- 510.000 jeunes de 6 à 15 ans ont une myopie évolutive (progression de + de 0,5 dioptrie par an), qui risque de devenir forte à l’âge adulte et d’entraîner des complications majeures (décollement de rétine, cataracte, glaucome…).

Orthokératologie, collyres à base d‘atropine... Voici comment freiner la myopie chez les enfants

Il existe pourtant des leviers d’actions efficaces contre cette pathologie de l’œil qui empêche de voir de loin.

"Quatre solutions ont fait leurs preuves pour ralentir la myopie évolutive des enfants et des adolescents : les verres de freination, l’orthokératologie (port de lentilles rigides la nuit), les lentilles freinatrices de jour et l’instillation de collyres à base d‘atropine", explique l’Institut d’Éducation Médicale et de Prévention qui organise "la Semaine nationale de la myopie" du 20 au 26 novembre. "Ces solutions sont malheureusement encore peu connues en France", déplore l’organisation dans un communiqué.

Selon un sondage Ipsos, moins de 2 Français sur 10 connaissent en effet l’existence de ces solutions, mais 95 % se disent favorables à la mise en place de campagnes nationales d’information pour les faire connaître.

Plus la myopie apparaît tôt chez l'enfant, plus elle risque de devenir forte

Par ailleurs, seuls 17 % des Français savent que la myopie peut entraîner des complications pouvant aller jusqu’à la cécité et à peine 2 sur 5 ont conscience que plus la myopie apparaît tôt, plus elle risque de devenir forte avec un risque de complications à l’âge adulte.

"38 % des parents d’enfants (n’ayant pas de problème de vision diagnostiqué) les emmènent consulter seulement tous les 4/5 ans ou moins souvent", déplorent également les auteurs de l'enquête.