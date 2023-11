Vous consommez trop de sel ? Ce signe sur vos mains et vos pieds doit vous alerter

L'ESSENTIEL Les mains et les pieds peuvent gonfler lorsque nous consommons trop de sel.

Mais cela peut entraîner aussi des maux de tête et un besoin d’uriner plus fréquent.

La surconsommation de sel est l’une des causes de l’hypertension.

Nous consommons trop de sel. L’Organisation mondiale de la santé est formelle : "Toutes les populations ou presque consomment trop de sodium". Ce minéral est présent dans le sel de table. Saler son assiette avant même d’avoir goûté ou manger régulièrement des plats préparés contribuent largement à cette surconsommation de sel. Mais comment savoir si nous en mangeons trop ? Dans le média britannique Daily Mail, une nutritionniste donne un conseil : regarder nos mains et nos pieds.

Mains et pieds : quelles sont les conséquences d’une surconsommation de sel ?

Olivia Burley, nutritionniste et membre du programme britannique de prévention du diabète, rappelle qu’un excès de sodium dans l’organisme provoque de l’œdème. "Lorsque trop de sel est consommé, le corps retient le sodium supplémentaire et augmente le liquide à l'extérieur des cellules", précise-t-elle. Concrètement, cela va entraîner un gonflement des doigts, des mains et/ou des pieds. "Ce n'est pas une réponse instantanée qui apparaît juste après avoir mangé, mais si dans les 24 heures suivant la consommation d'aliments salés, vous remarquez un gonflement dans ces zones, cela pourrait être lié", ajoute Pippa Hill, nutritionniste. Une position assise pendant longtemps ou de longs trajets en transport peuvent augmenter le gonflement. Si cela persiste, il est recommandé de consulter un médecin.

Les autres signes d’un excès de sel dans l’organisme

La surconsommation de sel peut engendrer d’autres symptômes. Les maux de tête en font partie : ils sont liés à la déshydratation. "Ils apparaissent une heure ou deux après avoir mangé, à mesure que les niveaux de sodium augmentent dans le corps", développe Pippa Hill. Douloureux et lancinants, ces maux de tête peuvent être résolus en se réhydratant rapidement.

Un excès de sodium dans l’organisme peut aussi se manifester par des besoins fréquents d’uriner. "Une soif excessive est une réponse courante à la consommation d'aliments salés et entraîne naturellement une augmentation de la consommation de liquides, provoquant une miction excessive", analyse Olivia Burley.

Hypertension : une conséquence grave d’un excès de sel

Une alimentation trop salée peut avoir des conséquences cardio-vasculaires. "Le sel est la principale cause d’hypertension, pointe Pippa Hil. En seulement 30 minutes, manger trop de sel provoque une réaction corporelle au niveau des vaisseaux sanguins." L’élévation de la pression du sang sur les parois des artères est un facteur de risque d’attaque cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Sel : quelle quantité faut-il consommer ?

Pour limiter le risque d'hypertension, il faut donc surveiller sa consommation de sel. "Pour les adultes, l’OMS recommande de consommer moins de 2 g de sodium par jour (équivalent à moins de 5 grammes de sel par jour (un peu moins d’une cuillère à café)", précise-t-elle. D’après l’Assurance maladie, nous consommons plutôt 8,5 g de sel par jour en moyenne. Selon l'organisme, une réduction de la consommation de sel est une manière efficace de réduire la pression artérielle sans traitement. "Plutôt que d’essayer de connaître exactement la dose de sel que vous allez manger, essayez autant que possible de choisir des aliments contenant peu de sel, prévient l’Assurance maladie. Au début, la nourriture peu salée peut sembler étrange et fade, mais le goût a la capacité de s’adapter en quelques semaines et de vous faire redécouvrir les saveurs propres aux aliments." Cela nécessite d’éviter de consommer trop de pain, de charcuteries, de fromages, de poissons fumés, de biscuits apéritifs ou encore de plats préparés.