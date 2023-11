Cancer de l’endomètre : un nouveau traitement approuvé en France

L'ESSENTIEL L'endomètre est le revêtement intérieur de la paroi du corps de l'utérus et la partie où se déroule la grossesse.

Le cancer de l'endomètre est la 4ème cause de cancer chez la femme en France.

Le médicament Jemperli (ou dostarlimab) est désormais disponible en accès précoce pour les femmes qui présentent un cancer de l'endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant.

Nouveau traitement contre le cancer de l'endomètre : quand prescrire le Jemperli ?

"Cette mise à disposition fait suite à la décision d’autorisation d’accès précoce (AAP) octroyée le 27 septembre par le Collège de la Haute Autorité de santé (HAS) pour une durée de 12 mois, suite à l’avis de l’ANSM. Celui-ci est en faveur d’une forte présomption d'efficacité et de sécurité de Jemperli dans cette indication", précise l’ANSM sur son site.

Plus précisément, le Jemperli est indiqué en association avec une chimiothérapie à base de sels de platine chez les patientes de plus de 18 ans atteintes d’un cancer de l’endomètre et candidates à un traitement systémique qui a une action sur l'ensemble du corps.

Nouveau traitement contre le cancer de l'endomètre : quels effets secondaires ?

"Seuls les spécialistes en oncologie et les médecins compétents en cancérologie peuvent prescrire le Jemperli selon ces indications précises", explique l’ANSM. "Ils remettent alors à la malade une « carte patient » qu’elle devra conserver pendant toute la durée de son traitement", ajoute l’agence de santé.

Cette carte reprend les informations importantes de la notice du médicament et détaille la conduite à tenir en cas de symptôme évocateur d’un effet indésirable d’origine immunologique tels par exemple que la pneumopathie inflammatoire, la colite, l’hépatite, les endocrinopathies, la néphrite, les réactions cutanées ou encore l’arthralgie.

Cancer de l'endomètre : chiffres et définition

L'endomètre est le revêtement intérieur de la paroi du corps de l'utérus et la partie où se déroule la grossesse. "Un cancer se développe lorsqu'une des cellules de l'endomètre initialement normale se transforme puis se multiplie de façon anarchique jusqu'à former un amas de cellules anormales appelée tumeur", précise l'Institut national du cancer.

Le cancer de l'endomètre est la 4ème cause de cancer chez la femme en France : on estime à 8 224 le nombre de nouveaux cas en 2018. Cette pathologie touche généralement les femmes après la ménopause, l'âge moyen au moment du diagnostic étant de 68 ans.