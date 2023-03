Cancer de l’endomètre : quels sont les signes de cette maladie dont souffre Julie Pietri ?

L'ESSENTIEL Julie Pietri a annoncé être atteinte d'un cancer de l'endomètre.

Ce cancer se manifeste notamment par des saignements vaginaux.

La chanteuse va subir une intervention début mars.

Le cancer de l'endomètre, la quatrième cause de cancer chez la femme en France, a fait une nouvelle victime. La chanteuse Julie Pietri a en effet déclaré, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, être atteinte de ce cancer, qui touche le revêtement intérieur de la paroi du corps de l'utérus, la partie de l'utérus où se déroule la grossesse.

Le cancer de l'endomètre se manifeste par plusieurs symptômes

Le cancer se développe lorsqu'une des cellules de l'endomètre initialement normale se transforme puis se multiplie de façon anarchique jusqu'à former un amas de cellules anormales appelé tumeur. "Le plus souvent, les cancers de l'endomètre prennent naissance à partir d'une cellule de la première couche de l'endomètre, l'épithélium. Ils sont alors qualifiés de carcinomes, ce sont les formes les plus fréquentes de cancer de l'endomètre”, indique l’Institut National du Cancer.

Ce cancer peut se manifester par différents symptômes qui sont, du plus fréquent au moins fréquent : des saignements vaginaux chez les femmes ménopausées ou des saignements en dehors des périodes de règles chez les femmes non ménopausées, des saignements plus importants pendant les règles, avec du sang rouge ou des caillots, des pertes blanches généralement associées à des pertes de sang qui leur donnent une coloration rosée. Le cancer de l'endomètre peut également provoquer des signes liés à la propagation d'une infection de l'endomètre comme des douleurs de ventre et de la fièvre ou des infections urinaires (cystites).

Ces symptômes ne sont pas spécifiques du cancer de l'endomètre mais "il est cependant important d'informer votre médecin s'ils surviennent et, en particulier si des saignements apparaissent après la ménopause (même s'ils sont peu abondants et/ou ne se produisent qu'une seule fois) ; il réalisera un bilan afin d'en déterminer l'origine”, indique l’Institut National du Cancer.

Cancer de l'endomètre : Julie Pietri va se faire opérer

Pour établir le diagnostic, on procède à une échographie puis à une biopsie c'est-à-dire qu'on prélève un échantillon de l'endomètre afin de l'analyser, en cas d’anomalie. C'est l'examen de ce prélèvement qui permet de confirmer le diagnostic de cancer de l'endomètre.

Parmi les traitements possibles, la chirurgie est l'intervention principale. Elle est en effet souvent réalisée pour les tumeurs localisées ou localement avancées, autrement dit les tumeurs limitées au corps de l'utérus, à l'utérus ou aux organes situés à proximité de l'utérus.

La chanteuse va ainsi être opérée le 7 mars prochain. "Pour ça vous savez que je suis prête à lutter, je suis combative. Des fois j’ai le cœur qui s’emballe, ça ne va pas très bien. C’est pour ça que j’ai vraiment besoin de votre soutien, j’ai besoin que vous soyez là. (...) J’irai vraiment au bout de mon combat", a-t-elle déclaré à l'attention de ses fans.