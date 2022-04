Etre en surpoids double le risque de développer un cancer de l'endomètre

L'ESSENTIEL En 2020, près d’un Français sur deux (47,3%) était en situation de surpoids et/ou d’obésité.

L’obésité massive a, elle, pratiquement doublé en une décennie, passant de 1,1% en 2009 à 2% en 2020, et concerne désormais plus d’un million de Français.

L'excès de poids double presque le risque de cancer de l'endomètre, selon une nouvelle étude publiée dans BMC Medicine. Ce chiffre est plus élevé que ceux mis en avant par les précédentes recherches sur la question.

Insuline à jeun et testostérone

Pour y parvenir, les scientifiques ont analysé les échantillons génétiques de 120 000 femmes originaires d'Australie, de Belgique, d'Allemagne, de Pologne, de Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis, dont environ 13 000 avaient un cancer de l'endomètre. Outre les données concernant le surpoids, les chercheurs ont aussi découvert que deux hormones - l'insuline à jeun et la testostérone - augmentaient le risque d’avoir un cancer de l'endomètre.

"Cette étude est une première étape intéressante dans la manière dont les analyses génétiques pourraient être utilisées pour découvrir exactement comment l'obésité provoque le cancer, et ce qui peut être fait pour y remédier", estime Emma Hazelwood, directrice de la recherche. "Les liens entre l'obésité et le cancer de l'endomètre sont bien connus, mais cet essai est l'un des plus importants à avoir examiné la raison exacte de ce phénomène au niveau moléculaire. Nous attendons avec impatience de nouvelles recherches sur la façon dont nous pouvons désormais utiliser ces informations pour aider à réduire le risque de cancer chez les personnes souffrant d'obésité", ajoute-t-elle.

Appareil reproducteur féminin

Le cancer de l'endomètre est le plus fréquent de l'appareil reproducteur féminin et la 4e cause de cancer chez la femme (avec 7275 nouveaux cas en 2012) après les cancers du sein, du colon et des poumons.

En France, le taux d'incidence du cancer de l'endomètre est stable depuis 30 ans. Il est actuellement de 10,8 pour 100 000.