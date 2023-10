Rhumatismes : «L’activité physique diminue la douleur et la raideur matinale»

L'ESSENTIEL 42 % des personnes souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques ne pratiquent pas d’activité physique régulière.

L'activité physique régulière fait pourtant partie des recommandations sanitaires officielles pour ce type de pathologies.

5 villes accueilleront le salon ce samedi 21 octobre : Bourges, Marseille, Roubaix, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Saint-Priest.

Pour lutter contre la sédentarité et accompagner les malades vers davantage de mouvement, l’AFPric a décidé de mettre l’accent sur l’activité physique lors de son 23ème salon qui s'est déroulé les 13 et 14 octobre à Paris.

Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) : un million de Français concernés

Près d’un million de Français sont concernés par les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC), des maladies auto-immunes et/ou auto-inflammatoires qui touchent les articulations. S’il a longtemps été conseillé aux patients de mettre leur corps au repos, la pratique régulière d’une activité physique fait désormais partie des recommandations officielles de prise en charge.



"Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, la pratique d’une activité physique diminue la douleur et la raideur matinale, améliore le bien-être psychologique, permet de lutter contre la perte musculaire et contre la fatigue", explique le Dr Lisa Bialé, cheffe du service de rhumatologie à l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin à Saint-Mandé (94).

"L'activité physique diminue l’inflammation"

"Il a été démontré que la pratique régulière d’une activité physique diminue la fabrication par l’organisme des cytokines responsables de l'inflammation, et donc l’activité des RIC. La pratique d’une activité physique déclenche également la production d’hormones telles que les endorphines, la dopamine et la sérotonine, qui vont lutter contre le stress, l’anxiété et la dépression" détaille la spécialiste.



"J’ai toujours pratiqué une activité physique et la maladie ne m’a pas empêché de continuer : au contraire, tous les médecins conseillent de bouger. Lorsque j’ai appris que j’étais atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde, j’ai voulu m’orienter vers une activité douce. Des séances de Pilates m’ont permis de maintenir la souplesse et la mobilité de mes articulations tout en me procurant un bien-être physique et mental. Je pratique aussi la natation et l’aquagym, qui sont bénéfiques pour la musculation et la relaxation sans brutaliser mes articulations. Et bien sûr, la marche reste pour moi la meilleure activité, facilement accessible et gratuite. Du sport oui, mais sans trop forcer et toujours dans le plaisir !", confie aussi Mireille, atteinte de polyarthrite rhumatoïde.

42 % des personnes souffrant de rhumatismes ne pratiquent pas d’activité physique

D’après une enquête réalisée en 2018, 42 % des personnes souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques ne pratiquent pas d’activité physique régulière.



Malgré des traitements et une prise en charge de plus en plus efficaces, les patients continuent de voir leur qualité de vie altérée par la fatigue, les douleurs, la gêne fonctionnelle et les répercussions psychologiques de la maladie. Par ailleurs, comparé à la population générale, ils sont plus à risque de développer certaines pathologies, comme l’ostéoporose ou des maladies cardiovasculaires.



