Rhumatismes : parlez avec les chercheurs qui se battent contre les maladies articulaires et osseuses

« Ensemble Contre le Rhumatisme », une fédération d’associations de recherche et de malades, organise 2 web-conférences en direct entre les malades et les chercheurs et les médecins qui travaillent sur les différentes formes de rhumatismes. Ces webconférences interactives se tiendront lors de la Journée Mondiale des Rhumatismes, le 12 octobre 2018.

Chaque conférence (« les nouvelles biothérapies cellulaires et tissulaires » et « les interactions gènes-environnement notamment dans la phase précoce de la polyarthrite rhumatoïde ») durera 1h30 et permettra aux internautes de poser toutes leurs questions en direct. Il suffit de s’inscrire.

« Ensemble Contre le Rhumatisme » vise à promouvoir la recherche médicale qui fait de grands pas d’année en année dans toutes les disciplines : immunologie, inflammation, génétique, épidémiologie clinique, biotechnologies... Cependant la part de la recherche, nationale ou internationale, consacrée aux rhumatismes reste toujours insuffisante face aux défis que représentent ces maladies douloureuses chroniques.

Mieux lutter contre les rhumatismes

Les rhumatismes et des maladies musculo-squelettiques concernent plus d’un quart de la population européenne et représentent la première cause de handicap chez l’adulte, mais aussi chez l’enfant. L’initiative « Ensemble Contre les Rhumatisme » (ECR) fédère depuis plusieurs années de nombreuses associations de malades, des chercheurs (INSERM et Fondation Arthritis), des professionnels de santé (Société Française de Rhumatologie) pour communiquer sur la nécessité de reconnaître la prévention et le traitement des rhumatismes et des maladies musculo-squelettiques comme une priorité de santé publique.

Deux webconférences en direct

Pour sa cinquième édition, l’initiative « Ensemble contre les rhumatismes » évolue pour organiser une webconférence. Un moyen moderne de toucher les personnes dont la maladie rend les déplacements difficiles partout en France et à l’étranger. Il s’agira toujours une rencontre entre chercheurs et malades et les échanges resteront possibles au moyen d’un « chat » en direct, entre les chercheurs et les internautes. Une place a été réservée à ces échanges au cours des sessions.

Comme chaque année, ce sont les partenaires associatifs qui ont choisi les deux thèmes sur lesquels porteront les échanges entre les malades et les chercheurs ou les cliniciens : « les nouvelles biothérapies cellulaires et tissulaires » et « les interactions gènes-environnement notamment dans la phase précoce de la polyarthrite rhumatoïde ».

Les avancées scientifiques, les nouveaux axes de recherche, les retombées attendues pour les malades, la participation des malades aux recherches, les questions éthiques… toutes ces questions seront discutés sans restriction.

Un « webinar » particulièrement intéressant mais auquel il faut s’inscrire pour y participer en direct, et à voir ou à revoir en « replay ».

