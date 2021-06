Rhumatisme : un nouveau traitement efficace contre l'arthrose des mains

L'ESSENTIEL L'arthrose, également appelée rhumatismes, est un vieillissement des articulations lié à leur usure.

Elle résulte de facteurs héréditaires et de facteurs liés au mode de vie.

Selon une nouvelle recherche, la stimulation du nerf vague par voie auriculaire transcutanée (tVNS) permet de traiter efficacement les conséquences douloureuses et handicapantes de l’arthrose des mains.

Sur les 20 patients inclus dans l’étude, 18 ont pu être analysés (âge médian 69 ans, 83% de femmes). Initialement, la médiane de l’EVA* de la douleur à la main au cours des 48 dernières heures était de 60 mm. Après 4 semaines de tVNS, la douleur médiane de la main sur l’EVA est passé à 40 mm, soit une diminution médiane de -23.5. Par ailleurs, le nombre d’articulations douloureuses à la pression est passé de 9.5 au début du traitement à 8 après 4 semaines. Dans le même temps, une amélioration de la fonction des mains a également été observée. "Aucun effet indésirable sévère n’a été noté sur le mois de suivi", ajoutent les chercheurs.

L’arthrose dite érosive

Parmi les localisations d’arthrose, celle des mains touche les articulations des doigts et représente la 2ème localisation d’arthrose la plus fréquente (après le genou) ; avec une incidence de 4 à 10% dans la population générale de plus de 50 ans.

Dans l’arthrose digitale, on individualise l’arthrose dite érosive qui se caractérise par plus de douleur, plus de gêne fonctionnelle, plus d’inflammation et plus de destruction articulaire. "C’est pour cette forme la plus sévère d’arthrose des mains que de nouveaux traitements sont attendus. Les essais cliniques médicamenteux réalisés ces dernières années se sont avérés négatifs (anti-TNF, hydroxychloroquine, tocilizumab, colchicine, anti-IL1, méthotrexate)", explique la fondation APICIL.

A quoi sert le nerf vague ?

Le nerf vague, qui appartient au système nerveux autonome, régule certaines fonctions de l’organisme (pression artérielle et motricité digestive). "La stimulation du nerf vague par voie auriculaire transcutanée (tVNS) est une approche originale antalgique et anti-inflammatoire ayant donné des résultats encourageants dans plusieurs affections telles que les migraines, les épilepsies ou encore les dépressions. De nombreux essais cliniques de tVNS auriculaire sont encore en cours", relate le Pr Jérémie SELLAM, qui officie dans un service de rhumatologie (hôpital Saint-Antoine, AP-HP – Paris).

Il ajoute : "notre étude ADEPT avait pour but d’évaluer dans le cadre d’un essai pilote l’intérêt de la VNS transcutanée auriculaire dans l’arthrose digitale érosive (ADE) symptomatique, dans la perspective d’un essai randomisé contrôlé. Il s’agissait donc d’un essai ouvert dans lequel ont été inclus des patients souffrant d’ADE symptomatique et réfractaire aux traitements usuels".



* EVA douleur : échelle de douleur des mains au cours des 48 dernières heures.