Hyperthyroïdie : on peut la détecter sur le visage

L'ESSENTIEL L'hyperthyroïdie est liée à une surproduction d'hormones thyroïdiennes.

Elle peut se manifester par des symptômes faciaux ainsi que d'autres, parfois difficiles à repérer.

Un traitement adapté permet de réguler la production d'hormones thyroïdiennes et éviter de graves complications.

La thyroïde est une glande localisée à la base du cou. Elle sert à produire des hormones, la triiodothyronine et la thyroxine, mais elle peut en sécréter en trop grande quantité, on parle alors d'hyperthyroïdie. Cette maladie entraîne des symptômes divers, parfois difficiles à repérer. L’Assurance Maladie les a recensés, mais elle précise que "si l’hyperthyroïdie est débutante ou peu importante, ces symptômes ne sont pas tous présents et sont moins marqués". Une partie d’entre eux apparaissent sur le visage.

Les symptômes faciaux de l'hyperthyroïdie

Les hormones produites par la thyroïde jouent un rôle dans le fonctionnement de la couche superficielle de la peau, l'épiderme. En cas d'hyperthyroïdie, des modifications de l'aspect cutané se produisent, telles qu'une peau luisante, chaude et humide, des démangeaisons, des bouffées de chaleur au niveau du visage, des éruptions cutanées ou une hyperpigmentation.

Par ailleurs, l’Assurance Maladie souligne que l’hyperthyroïdie peut provoquer une "saillie anormale des yeux à l’extérieur des orbites (appelée exophtalmie), associée à une rétraction des paupières donnant un regard fixe ; elle est présente de façon plus ou moins marquée dans la maladie de Basedow". Il s'agit d'une maladie auto-immune qui engendre la surproduction d’hormones thyroïdiennes, c'est la forme la plus fréquente d’hyperthyroïdie.

Outre le visage, certaines parties du corps peuvent être sujettes à un changement de l'aspect de la peau, notamment un épaississement de l'avant de la jambe, appelé oedème pré-tibial.

Les autres symptômes de l'hyperthyroïdie

L'hyperthyroïdie peut également entraîner d'autres symptômes car les hormones produites par la thyroïde jouent un rôle dans le fonctionnement de la plupart des organes du corps humain. Parmi les plus courants, on retrouve une perte de poids soudaine, des palpitations cardiaques, un essoufflement lors de l'effort, de l'anxiété, de l'irritabilité, de la fatigue, des troubles du sommeil, une transpiration excessive et une sensibilité accrue à la chaleur. Les patients atteints d'hyperthyroïdie peuvent également présenter des troubles digestifs tels que la diarrhée et une augmentation de la fréquence des selles, une diminution du volume musculaire, des tremblements au niveau des mains ou encore des règles irrégulières.

Les conséquences de l'hyperthyroïdie

L'hyperthyroïdie non traitée peut avoir des conséquences graves sur la santé. Elle peut entraîner une accélération du rythme cardiaque, une hypertension artérielle, des problèmes oculaires tels que des lésions du nerf optique, une insuffisance cardiaque congestive et même une crise thyrotoxique, caractérisée par de la fièvre, des palpitations, une déshydratation et un état de faiblesse et de confusion. C'est une complication potentiellement mortelle nécessitant une hospitalisation en urgence. L'hyperthyroïdie peut également entrainer de l'ostéoporose ou des troubles de la fertilité.

Le traitement de l'hyperthyroïdie peut inclure des médicaments pour réguler la production d'hormones thyroïdiennes, des médicaments pour soulager les symptômes, une intervention chirurgicale pour enlever tout ou partie de la glande thyroïde. Le choix du traitement dépendra de la gravité de l'hyperthyroïdie et de sa cause.