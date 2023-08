Bouton de moustique : les solutions naturelles pour calmer les démangeaisons

L'ESSENTIEL Les piqûres de moustique surviennent principalement en été.

Les moustiques piquent pour se nourrir, mais aussi pour leur reproduction.

L’huile essentielle de lavande officinale est un excellent remède pour soulager les démangeaisons dues à un bouton de moustique.

Les moustiques femelles piquent pour se nourrir des protéines et des sucres contenus dans le sang, mais également pour leur reproduction. En effet, elles ont besoin de sang afin de nourrir leurs œufs. "Lorsqu’un moustique pique, sa trompe pénètre très rapidement la peau à la recherche d’un vaisseau sanguin. Au moment de la piqûre, la femelle moustique injecte de la salive qui contient des substances anesthésiantes (il est vital pour elle de passer inaperçu) et anticoagulantes (pour fluidifier le sang dans sa trompe)", a noté l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Comment reconnaître une piqûre de moustique ?

En été, il n’est pas rare de se réveiller avec une ou plusieurs piqûres de moustique sur le corps. Elles sont généralement rouges ou rosées et mesurent moins d’un millimètre. En fonction des personnes, elles peuvent provoquer des démangeaisons intenses ainsi qu’une sensation de chaleur et de picotement. Il arrive également que la zone piquée gonfle légèrement en raison du venin injecté par l’insecte.

Les astuces pour calmer les démangeaisons liées aux piqûres de moustique

Premier conseil à suivre : ne pas gratter la piqûre. En cause ? Cela pourrait abîmer la zone piquée et entraîner une infection. Pour soulager les démangeaisons, vous pouvez appliquer de la glace sur la piqûre pendant quelques minutes avant de la retirer. Une heure après, vous pouvez répéter cette opération si les démangeaisons persistent.

Les pommades anti-démangeaisons, en particulier celles contenant de l’aloe vera, sont aussi recommandées dans le cas d’une piqûre de moustique. Elles permettent d’atténuer l’enflure et l’envie de se gratter.

Il existe également des remèdes naturels pour soigner une piqûre de moustique. Avec ses propriétés antiseptiques, le vinaigre de cidre permet de désinfecter les plaies, d’apaiser les démangeaisons et de favoriser la cicatrisation. Pour ce faire, versez quelques gouttes sur une compresse avant de l’appliquer sur la zone piquée.

Dans une interview accordée à Santé Magazine, Nathalie Grosrey-Lajonc, herbaliste, a aussi recommandé l’utilisation de l'huile essentielle de lavande officinale. "La lavande étant anti-inflammatoire, elle a des vertus apaisantes. Elle est d’ailleurs préconisée en cas de brûlure", a-t-elle expliqué.

Comment éviter de se faire piquer par un moustique ?

Lors de la saison estivale, plusieurs recommandations permettent de prévenir des risques de piqûre de moustique. Il est notamment préconisé d’utiliser des répulsifs, de porter des vêtements amples et de couleur claire, de placer des moustiquaires autour de son lit et de retirer les sources d’eau stagnante où ces insectes peuvent pondre leurs œufs.