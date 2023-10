Vous êtes accro au bubble tea ? Attention vous faites peut-être une dépression ! 

L'ESSENTIEL Le bubble tea est une boisson à base de thé, de lait et de perles de tapioca, très populaire chez les jeunes.

Selon une étude, certains consommateurs présentent des signes de dépendance.

Cette addiction peut être associée à des troubles de la santé mentale comme la dépression et l'anxiété.

Du thé, du lait, des perles de tapioca et quelques arômes pour le goût : le bubble tea est une boisson très à la mode. Mais gare à l’addiction ! Selon des chercheurs de l'Université Tsinghua et de l'Université centrale des finances et de l'économie de Chine, les consommateurs de bubble tea peuvent présenter des signes de dépendance. Ils le démontrent dans une étude parue dans Journal of Affective Disorders.

Bubble tea et thé au lait : des symptômes de dépendance chez les consommateurs réguliers

"Le thé au lait a connu une popularité croissante en Chine, en particulier auprès des jeunes", rappellent les auteurs en préambule de leur étude. Dans un premier temps, ils ont cherché à comprendre si sa consommation pouvait entraîner des phénomènes de dépendance, puis quelles en étaient les conséquences sur la santé mentale des jeunes. Pour y parvenir, les scientifiques chinois ont interrogés 5.281 étudiants. Ils ont découvert que les symptômes de dépendance aux thés lactés étaient bien réels. "Les résultats indiquent que la consommation de thé au lait pourrait entraîner des symptômes de dépendance, notamment la fréquence de consommation, la dépendance, l’envie irrépressible, l'intention d'arrêter, l'incapacité d’arrêter et les sentiments de culpabilité", notent-ils.

Dans le détail, 2,6 % des jeunes buvaient 4 à 6 tasses de thé au lait ou de bubble tea chaque semaine et 20,6 % en buvaient 2 à 3 tasses par semaine. Les scientifiques ont constaté que cette addiction chez les jeunes était associée à des problèmes de santé mentale, comme la dépression, l’anxiété ou les idées suicidaires. Dans certains cas, leur consommation peut conduire à des phénomènes d’isolement social ou à une dégradation de l’humeur.

Dépression : comment expliquer la dépendance au bubble tea et aux thés lactés ?

Cette étude n’avait pas pour objectif de comprendre les causes de la dépendance aux bubbles teas et autres thés au lait, mais les scientifiques chinois soulèvent tout de même une hypothèse. Selon eux, ces boissons pourraient être une manière pour les jeunes de réguler leurs émotions. Ils rappellent qu’elles sont riches en sucre, mais aussi en caféine, ce qui peut aussi nuire à la santé des jeunes.

Bubble tea et santé mentale : un appel à plus de prévention

"Ces boissons pourraient créer une dépendance et être nocives au même titre que les réseaux sociaux ou les drogues", avancent les auteurs. Ils recommandent que des mesures soient mises en place pour prévenir les problèmes physiques et mentaux qui pourraient être liés au bubble tea et au thé au lait, de l'obésité et la carie dentaire à la dépendance et à la dépression. "Les résultats actuels peuvent aider les décideurs politiques à élaborer des réglementations telles que la restriction de la publicité, la psychoéducation, l'établissement de normes d'hygiène alimentaire pour cette industrie prospère et dominée par les jeunes, tout en protégeant leur santé mentale", concluent les chercheurs. Ils estiment que de futures recherches doivent être réalisées avec des échantillons plus larges de participants et une durée d’étude plus longue.