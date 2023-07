Cerveau : comment la dépendance à la cocaïne se met-elle en place ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes à la cocaïne et d'autres non.

Tout cela se joue dans une zone du cerveau appelée "noyau accumbens".

De plus en plus de Français consomment de la cocaïne.

Une étude récente a montré que la sensibilité initiale des neurones à la cocaïne dans une région du cerveau connue sous le nom de noyau accumbens peut prédire l'augmentation future de la consommation de cocaïne.



Les chercheurs ont mené cette étude pour comprendre pourquoi seul un sous-ensemble d'individus qui essaient des drogues dures comme la cocaïne développent une consommation problématique et une dépendance.

Ils ont cherché à comprendre les différences sous-jacentes dans le traitement neuronal qui prédisent la vulnérabilité à la toxicomanie, ce qui pourrait potentiellement améliorer les stratégies de prévention et de traitement de la toxicomanie.

Des rats utilisés comme modèles animaux

Pour réaliser cette nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé des rats comme modèles animaux et ont implanté des réseaux de microfils dans des régions spécifiques de leur cerveau, telles que le striatum dorsal et ventral. Les rats ont été entraînés à s'auto-administrer de la cocaïne et leur activité neuronale a été enregistrée à l'aide de techniques électrophysiologiques sur une période de 22 séances. Cela a permis aux chercheurs de suivre les schémas d'activation des neurones et d'observer comment ils étaient liés à la consommation de cocaïne.

Corrélation entre les niveaux de drogue et l'activité neuronale

Les chercheurs ont constaté que les schémas de déclenchement des neurones du noyau accumbens, une région située dans le striatum ventral, étaient de plus en plus corrélés aux niveaux de drogue pendant les séances d'auto-administration. Cela signifie que plus les rats consommaient de cocaïne, plus les taux d'excitation des neurones du noyau accumbens changeaient.

Les rats présentant une corrélation négative plus forte entre l'activité neuronale et les niveaux de drogue ont montré une augmentation plus importante de la consommation de cocaïne au fil du temps. Ces résultats suggèrent que la sensibilité initiale des neurones à la cocaïne dans le noyau accumbens peut servir de prédicteur de l'évolution de la consommation de cocaïne.

Il est essentiel de continuer à explorer les mécanismes neuronaux de la dépendance à la cocaïne afin de mieux comprendre cette problématique de santé publique.

De plus en plus de Français consomment de la cocaïne.