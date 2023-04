Bipolarité ou «sautes d'humeur» : 3 signes qui font la différence selon les psychiatres

L'ESSENTIEL Les troubles bipolaires se distinguent des sautes d'humeur par la sévérité des symptômes.

Ils sont aussi caractérisés par des phases plus longues de changement d'humeur.

Enfin, les troubles bipolaires ont un impact sévère sur la qualité de vie.

Il y a des jours avec et des jours sans. Mais à partir de quel stade les sautes d’humeur deviennent-elles inquiétantes ? Des psychiatres ont répondu à cette question pour le Daily Mail. Selon eux, il existe trois caractéristiques principales qui permettent de distinguer les troubles bipolaires des sautes d’humeur.

Sautes d’humeur ou bipolarité : cela dépend de la sévérité des symptômes

En premier lieu, ils estiment que la sévérité des symptômes est un indicateur. Pour eux, les troubles bipolaires sont caractérisés par des changements d'humeur très importants. Le Dr Guy Goodwin, professeur émérite de psychiatrie à l’université d’Oxford, décrit les symptômes pendant les phases hypomaniaques : "les patients parlent beaucoup, ils peuvent être très actifs, ne pas dormir beaucoup et ressentir une sur-confiance en eux". Lorsque cette modification de l'humeur persiste, cela peut devenir une phase maniaque. "Ils prennent des risques qu’ils ne prendraient pas normalement, souligne ce spécialiste. Ils peuvent se déconnecter de la réalité, ressentir de la paranoïa ou des hallucinations."

À l’autre extrême, il y a les phases dépressives. Elles sont aussi marquées par des symptômes très intenses. Cela peut être un désintérêt pour les choses que la personne aime d’ordinaire, de la fatigue, de l’agitation, des pleurs, des troubles de l’alimentation ou encore un retrait de la vie sociale. "Si une personne bipolaire est de mauvaise humeur, elle peut sombrer dans une profonde dépression, où elle est incapable de fonctionner normalement et peut avoir des pensées suicidaires récurrentes", ajoute le Dr Goodwin.

Bipolarité : des changements d’humeur qui durent

La deuxième caractéristique principale de la bipolarité est la persistance de ces symptômes. Le spécialiste explique que les personnes en souffrant ressentent ces variations d’humeur sur plusieurs semaines : les épisodes dépressifs persistent au moins pendant deux semaines, voire durant des mois. À l’inverse, les épisodes maniaques durent au moins une semaine. Le Dr Sai Achuthan, psychiatre à Tauton, dans le sud-ouest de l’Angleterre, indique que la bipolarité est caractérisée par au moins deux épisodes durant lesquels l’humeur et l’activité sont "significativement perturbées". "Un épisode maniaque classique dure plus d’une semaine, et en général quatre à huit semaines, développe l’Assurance maladie. Il conduit souvent à proposer une hospitalisation, pour traiter (voire protéger) la personne malade."

Humeur : la bipolarité a des impacts au quotidien

La persistance et la sévérité extrême des symptômes ont un retentissement important sur la vie quotidienne. C’est une autre caractéristique des troubles bipolaires : ils empêchent de maintenir une activité normale. "Les personnes bipolaires n'ont souvent pas un contrôle cognitif total lorsqu'elles vivent des sautes d'humeur, elles finissent donc par faire des choses qu'elles ne feraient pas normalement et regrettent plus tard, explique le Dr Goodwin. Ce comportement peut être extrêmement perturbant, par exemple, elles peuvent s'absenter du travail si elles sont déprimées ou prendre des risques impulsifs et inconsidérés si elles sont maniaques."

Troubles bipolaires : des traitements pour limiter les symptômes

Si les sautes d’humeur se régulent naturellement, le trouble bipolaire doit être pris en charge. Des traitements médicamenteux permettent notamment de stabiliser l’humeur. Mais l’Assurance maladie conseille aussi d’adopter une hygiène de vie adaptée : un stress minimal, de l’activité physique, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et un rythme régulier.