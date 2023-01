Trouble bipolaire ou dépression : bientôt un test sanguin pour faciliter le diagnostic ?

L'ESSENTIEL Le trouble bipolaire est classé au 6ème rang mondial des handicaps par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il s’écoule généralement dix ans entre le premier épisode du trouble bipolaire et la mise en place d’une prise en charge adaptée.

Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique qui se caractérise par des troubles récurrents de l’humeur. L’humeur varie en fonction de deux phases survenant en alternance : les épisodes maniaques ou hypomaniaques, et les épisodes de dépression avec des intervalles de rémission.

Un diagnostic tardif du trouble bipolaire

Les troubles bipolaires apparaissent généralement entre 15 et 25 ans et persistent toute la vie. Cependant, les patients sont souvent pénalisés par la pose d’un diagnostic tardif. De plus, les symptômes de cette maladie psychiatrique sont souvent confondus avec ceux de la dépression, comme l’explique la Fondation FondaMental. "On estime à 10 ans en moyenne le temps écoulé entre un premier épisode et l’instauration d’un traitement adapté. Ce décalage s’explique par la méconnaissance de la maladie de la part des médecins, qui associent souvent les symptômes de la bipolarité à ceux de la dépression. Si bien qu’actuellement, 40 % des dépressifs pourraient en réalité souffrir de bipolarité sans être diagnostiqués", explique l’organisme.

Dans une étude publiée en 2021, le Professeur Raoul Belzeaux, psychiatrique au CHU de Montpellier, des chercheurs et des médecins de la Fondation FondaMental ont développé un dépistage sanguin permettant de différencier ces deux maladies psychiatriques. L’objectif principal de cette recherche était d’identifier les biomarqueurs sanguins qui permettent de faire la différence entre les patients atteints d’une dépression et les personnes touchées par un trouble bipolaire lorsqu’elles souffrent d’un épisode dépressif.

Un test sanguin pour différencier la bipolarité et le trouble dépressif

Lors de l’étude, les chercheurs avaient observé des données cliniques et des échantillons sanguins issus de deux cohortes incluant des volontaires présentant un épisode dépressif dans le cas d’un trouble bipolaire et des participants souffrant de dépression. Selon leurs résultats, la détection et le dosage des cytokines dans le sang, un biomarqueur inflammatoire, avaient permis de différencier un patient atteint d’un trouble bipolaire d’un malade touché par un trouble dépressif. Cependant, le test sanguin ne peut être réalisé qu’à la suite d’un diagnostic de dépression effectué par un médecin.

Un essai clinique est désormais nécessaire pour vérifier l’efficacité du dépistage sanguin, mais en cas de résultats positifs, ce test pourrait être, à l’avenir, inscrit sur la liste d'examens autorisés et remboursés par l’Assurance maladie.