Selena Gomez : bipolarité, lupus, fertilité... la star se met à nu dans son documentaire

L'ESSENTIEL Selena Gomez a partagé le diagnostic de son trouble bipolaire à son public lors d’un live Instagram avec Miley Cyrus.

En 2017, Selena Gomez a subi une greffe de rein à cause de son lupus, une maladie auto-immune qui se traduit par un dysfonctionnement du système immunitaire.

Orelsan, Angèle, Billie Eilish…. De nombreux artistes racontent le début de leur carrière au détour d’un documentaire. L’actrice et chanteuse américaine Selena Gomez, s’est récemment confiée sur les six dernières années de sa vie dans un long-métrage disponible depuis le 4 novembre sur Apple TV.

Bipolarité : "Je n'étais plus capable de bouger de mon lit"

Diagnostiquée bipolaire en 2016, la jeune femme a dévoilé l’impact de la maladie sur son quotidien dans le documentaire intitulé Selena Gomez : My Mind & Me. Dans une interview accordée à Rolling Stone, la chanteuse a révélé avoir été hospitalisée dans quatre centres de traitement. "Cela commençait par la dépression, puis l’isolement. Ensuite, je n'étais plus capable de bouger de mon lit. Je voulais que personne ne me parle. Mes amis m'apportaient de la nourriture parce qu'ils m'aimaient, mais aucun d'entre nous ne savait ce que c'était. Parfois, je restais au lit pendant des semaines, au point que le simple fait de descendre les escaliers m’essoufflait", a avoué Selena Gomez au média américain.

En 2018, l’actrice de Only Murders in the Building a également commencé à entendre des voix qui ont altéré sa vison du monde réel et a vécu un épisode de psychose. Lors de cette période, elle a également souffert d’un important état de paranoïa avant d’être internée dans un centre de traitement.

Selena Gomez : sa crainte de ne jamais devenir mère

Au cours des dernières années, Selena Gomez a également fait face à une autre pathologie : le lupus. Cette maladie auto-immune se caractérise par des lésions au niveau de la peau et par des douleurs articulaires, mais elle peut également se propager aux reins, au cœur ou au cerveau. En 2017, la chanteuse a dû recevoir une greffe de reins à cause de la maladie. C'est son amie Francia Raisia qui lui en a fait don. "Il n'y a pas de mots pour dire à quel point je remercie mon amie Francia Raisa. Elle m'a fait le cadeau et le sacrifice suprême en me donnant son rein. Je suis tellement reconnaissante. Je t'aime tellement ma sœur ", peut-on lire sous une publication Instagram de la jeune femme.

Désormais, Selena Gomez suit un traitement de fond qui permet de réduire l’intensité, la fréquence et la durée des épisodes du trouble bipolaire. Cependant, ces médicaments ont de potentiels effets secondaires sur la fertilité. La chanteuse craint donc ne de jamais pouvoir tomber enceinte. "C'est quelque chose qui me pèse beaucoup dans ma vie... Si je dois avoir des enfants, j'en aurais", a-t-elle affirmé avec optimisme.