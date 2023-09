Médicament : un anti-inflammatoire est rappelé par les autorités sanitaires

L'ESSENTIEL L’Agence nationale de sécurité du médicament rappelle un anti-inflammatoire non stéroïdien à cause d’un risque de surdosage.

Des lots de Naprosyne 1.000 mg présentent une erreur de transcription en braille.

Il est écrit qu’il s’agit de comprimés 500 mg, alors que ce sont des 1.000 mg.

L’Agence nationale de sécurité du médicament rappelle des lots de Naprosyne 1.000 mg. "Ce rappel fait suite à l'identification d'une erreur de transcription en Braille du dosage sur le conditionnement secondaire : il est mentionné '500 mg’ au lieu de ‘1.000 mg", explique-t-elle dans un communiqué. Ce médicament est un anti-inflammatoire et anti-rhumatismal non stéroïdien à base de naproxène : il est prescrit aux personnes de plus de 15 ans pour soulager l’inflammation autour des articulations, les douleurs aigües d’arthrose ou encore les douleurs lombaires aigües.

Une erreur de transcription qui peut entraîner un surdosage

Cette erreur induit un risque de surdosage pour les personnes non-voyantes ou mal-voyantes. Pour le réduire, l’ANSM sollicite les pharmaciens. "Nous vous demandons de contacter par tous les moyens dont vous disposez, les patients susceptibles de détenir les lots concernés par ce rappel, afin de leur présenter les raisons et modalités du rappel", alerte l’ANSM dans son communiqué.

Rappel de médicament : que faire si vous possédez une boîte ?

Dans le détail, le laboratoire Grunenthal, qui fabrique le médicament, rappelle 4 lots : le n° 237T02, date de péremption : 31/05/2025 ; le lot n° 237T03, date de péremption : 31/05/2025 ; le lot n° 237T04, date de péremption : 31/05/2025 ; le lot n° 238V0, date de péremption : 31/12/2025. Il s’agit de boîtes de huit comprimés. "Si vous êtes non-voyant ou malvoyant, nous vous demandons de rapporter les boîtes à votre pharmacie, même entamées, recommande l’ANSM. Si votre traitement n’est pas terminé, consultez votre médecin afin qu’il vous prescrive une alternative thérapeutique ou un autre dosage de Naprosyne." Les personnes concernées devront attendre la fin du mois d’octobre pour retrouver des boîtes de Naprosyne 1.000 mg conformes. En attendant, "cette spécialité ne sera plus disponible en pharmacie", souligne l’ANSM.

En revanche, pour les personnes non-malvoyantes, elle explique qu’il n’y a "aucun impact". En effet, l’erreur de transcription du dosage concerne uniquement l’écriture en braille. "Les informations mentionnées sur la boîte étant conformes, vous pouvez conserver et utiliser vos boîtes", précise l’agence.

Naprosyne : quels sont les risques en cas de surdosage ?

En cas de surdosage de Naprosyne, il faut consulter immédiatement un médecin. "Les médicaments tels que NAPROSYNE 1.000 mg, comprimé pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ('infarctus du myocarde') ou d’accident vasculaire cérébral", indique la notice. La prise de ce traitement peut aussi entraîner des réactions allergiques cutanées respiratoires ou un œdème de Quincke. Des troubles digestifs, des maux de tête, des vertiges, des réactions cutanées au soleil, des troubles de la concentration sont aussi des effets indésirables éventuels.