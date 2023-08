L’arthrose, un mal partagé par 15% des plus de 30 ans

L'ESSENTIEL L’arthrose est la maladie articulaire la plus fréquente.

Un milliard de personnes devraient être concernées en 2050.

Trois facteurs peuvent expliquer ce chiffre : le vieillissement de la population, la croissance démographique et l’augmentation de l’incidence de l’obésité.

10 millions de Français souffrent d’arthrose selon l’Inserm. Cette pathologie est la maladie articulaire la plus répandue. Dernièrement, des chercheurs ont analysé les données publiées depuis 30 ans sur l’arthrose pour estimer son impact dans le monde. Les résultats sont parus dans The Lancet Rheumatology.

Arthrose : les cas sont de plus en plus nombreux

"Liée à des dysfonctionnements qui impliquent tous les composants de l’articulation, elle se caractérise par une destruction du cartilage, une inflammation de la membrane qui tapisse l’intérieur de l’articulation (membrane synoviale), ainsi qu’un remodelage de la couche osseuse située directement sous le cartilage (os sous-chondral), développe l’Inserm. Elle se manifeste par des douleurs et des raideurs, et parfois par une inflammation et/ou à une accumulation de liquide dans la cavité articulaire (épanchements). Elle peut engendrer un handicap majeur, avec une perte de mobilité."

D’après les informations récoltées, dans plus de 200 pays, 15 % des personnes âgées de 30 ans et plus souffrent aujourd’hui d'arthrose. L’étude montre que le nombre de cas a augmenté rapidement au cours des trois dernières décennies : en 2020, 595 millions de personnes étaient touchées, soit une augmentation de 132 % par rapport à 1990. "D'ici 2050, ce nombre devrait approcher la barre du milliard", estiment les auteurs.

Comment expliquer la hausse du nombre de personnes touchées par l’arthrose ?

Ces scientifiques estiment que trois facteurs peuvent expliquer cette hausse : le vieillissement, la croissance démographique et l’obésité. De fait, le risque de souffrir d’arthrose est plus élevé avec l’âge. "La maladie concerne en effet seulement 3 % des moins de 45 ans, mais 65 % des plus de 65 ans et 80 % des plus de 80 ans", observe l’Inserm. Quant à l’obésité, elle est un "contributeur majeur à l’arthrose", d’après l’étude. En 2020, elle était la cause d’environ 20 % des handicaps liés à l’arthrose, contre 16 % en 1990. "Si l’obésité pouvait être efficacement combattue au sein de la population mondiale, le fardeau de l’arthrose diminuerait d’environ 20 %", estiment ainsi les auteurs.

Arthrose : quelles sont les pistes pour réduire l’impact de la maladie ?

Ils rappellent qu’il n’existe aujourd’hui aucun traitement permettant de soigner l’arthrose. Les médecins peuvent uniquement freiner le développement de la maladie ou bien remplacer le cartilage abîmé. "Les systèmes de santé et les gouvernements ont la possibilité de s'engager et de participer à l'identification des populations vulnérables, à la lutte contre les facteurs d'obésité et à l'élaboration de stratégies de gestion pour prévenir ou ralentir la progression de l’arthrose", estime le Dr Liane Ong, qui a co-écrit l’étude.