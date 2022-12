Un traitement courant de l'arthrose du genou pourrait l'aggraver

L'ESSENTIEL 10 millions de personnes souffrent d'arthrose en France, selon l’Inserm.

Quand les solutions médicamenteuses ne permettent plus de soulager l’arthrose du genou, la pose d’une prothèse de genou est envisagée.

3 % de la population de moins de 45 ans souffrent d'arthrose en France, selon l’Assurance maladie. Chez les plus de 65 ans, cela représente 65 % et 80 % au-delà des 80 ans. Cette maladie peut être définie comme la destruction du cartilage - qui permet aux os de glisser les uns sur les autres - d’une ou plusieurs articulations.



Arthrose du genou : les injections soulagent-elles vraiment la douleur ?

Quand cette pathologie touche le genou, ce sont les extrémités osseuses de l'articulation, recouvertes de cartilage, qui sont touchées. Pour l’instant, aucun traitement ne permet de guérir cette pathologie mais, pour ralentir son évolution, les médecins recommandent généralement aux patients de suivre des mesures hygiéno-diététiques.

Des médicaments anti-inflammatoires et analgésiques peuvent aussi être prescrits pour soulager la douleur. Quand ceux-ci ne sont plus suffisants, les médecins peuvent recommander des injections de corticoïdes. Mais celles-ci ne seraient pas efficaces, selon deux nouvelles études présentées au congrès annuel de la Société nord-américaine de radiologie, the Radiological Society of North America (RSNA). Pire, les chercheurs estiment même qu’elles pourraient faire progresser la maladie.

Dans la première étude, les scientifiques ont suivi 210 participants pendant deux ans. Parmi eux, 44 ont reçu des injections de corticostéroïdes, 26 des injections d’acide hyaluronique et 140 n’ont eu aucune injection car ils faisaient partie du groupe témoin.

Les injections de corticostéroïdes aggraveraient l’arthrose du genou

Pour analyser l’impact du traitement sur les patients, les chercheurs ont comparé les IRM faites deux ans avant, pendant et deux ans après les injections. Résultats : celles de corticostéroïdes étaient associées à une progression de l'arthrose du genou. En revanche, celles d’acide hyaluronique n’étaient pas associées à une aggravation de cette maladie. Au contraire, il y avait plutôt un ralentissement comparativement au groupe témoin n’ayant pas eu d’injections.

"Il s’agit de la première comparaison directe d’injections de corticostéroïdes et d’acide hyaluronique utilisant l’évaluation semi-quantitative de l’ensemble de l’organe du genou par IRM”, a souligné le Dr Upasana Upadhyay Bharadwaj, chercheuse au Département de radiologie de l’université de Californie.

Dans la deuxième étude, les scientifiques ont comparé la progression de l’arthrose pendant trois ans chez 150 patients : 50 ont reçu des injections de corticostéroïdes, 50 d’acide hyaluronique et 50 autres n’ont rien reçu. Cette fois, le suivi a été réalisé par radiographie à rayons X. Ici aussi, les résultats montrent que les personnes qui ont reçu des injections de corticostéroïdes ont eu une augmentation de leur arthrose du genou.

Néanmoins, les chercheurs indiquent que leurs résultats sont à prendre “avec prudence” et recommandent de peut-être reconsidérer les injections d’acide hyaluronique, qui ne sont actuellement plus remboursées par l’Assurance maladie.