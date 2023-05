Anti-inflammatoires non stéroïdiens : une mauvaise utilisation peut être mortelle

L'ESSENTIEL Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) permettent d’atténuer ou de supprimer les manifestations liées à une inflammation.

Cependant, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent avoir des effets secondaires et présenter des risques pour la santé.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rappelé les préconisations à suivre en cas d’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Parfois disponibles sans ordonnance, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des médicaments, qui réduisent ou suppriment des symptômes associés à un phénomène inflammatoire. Cependant, mieux vaut être vigilant avec ces traitements, qui ne sont pas sans risque pour la santé et peuvent présenter des effets secondaires.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens : une hausse des cas de complications infectieuses

Dans un communiqué publié le 27 avril, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a alerté sur plusieurs cas de complications infectieuses chez des adultes et des enfants ayant pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces cas lui ont été rapportés en mars 2023 par des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV). Certains patients sont décédés des conséquences de cette mauvaise utilisation de ces médicaments.

Comme le rappelle l’autorité sanitaire, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l’ibuprofène et le kétoprofène, qui sont parmi les médicaments les plus utilisés en auto-médication, "peuvent masquer les symptômes comme la fièvre ou la douleur et donc conduire à un retard de diagnostic et de prise en charge du patient. Cela peut avoir pour conséquence un risque de complications graves de l’infection". En cas d’infection comme une angine, une infection dentaire ou une toux, l’ANSM préconise demande de privilégier l’utilisation du paracétamol plutôt que des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Comment utiliser avec précaution les anti-inflammatoires non stéroïdiens ?

L’ANSM a également dévoilé des recommandations destinées aux professionnels de santé et aux parents. L’organisme a notamment indiqué que si la température d’un enfant ne dépasse pas 38,5° C, l’utilisation d’un médicament contre la fièvre n’est pas nécessaire. "Des gestes simples permettent de le soulager, avant d’envisager l’administration d’un médicament contre la fièvre : lui enlever des épaisseurs de vêtements, sans le déshabiller complètement, l’installer dans une pièce fraîche et aérée (entre 18 et 20°C). Donnez-lui souvent à boire de l’eau fraîche, même s'il ne vous le demande pas", peut-on lire dans le document.

Il est également préconisé de prescrire et d’utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens à la dose la plus faible possible et sur une durée courte, de ne pas prendre deux AINS en même temps ainsi que d’arrêter le traitement dès la disparition des manifestations. De plus, l’ensemble des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués dès le 6ème mois de grossesse.