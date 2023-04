Anti-inflammatoires : attention aux complications infectieuses graves, alerte l’ANSM

L'ESSENTIEL L’ANSM recommande d’utiliser du paracétamol en cas de fièvre et de douleurs plutôt que des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Les AINS masquent les symptômes et peuvent conduire à des retards de diagnostic.

En dessous de 38,5° C, il n'est pas nécessaire de donner à son enfant un médicament contre la fièvre.

"Plusieurs cas de complications infectieuses d’issue parfois fatale chez des adultes et des enfants ayant pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sur prescription ou en automédication, nous ont été rapportés en mars 2023 par des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), peut-on lire dans le communiqué de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Ces complications peuvent survenir y compris en cas de coprescription d’antibiotiques.”

AINS : ils peuvent réduire les symptômes et retarder le diagnostic

L’ANSM signale que les anti-inflammatoires non stéroïdiens bloquent la formation des prostaglandines, les substances responsables de l’inflammation. "L’ibuprofène et le kétoprofène [deux médicaments AINS souvent pris par les patients dans la population générale] peuvent masquer les symptômes comme la fièvre ou la douleur et donc conduire à un retard de diagnostic et de prise en charge du patient, explique l’ANSM. Cela peut avoir pour conséquence un risque de complications graves de l’infection.”

L’ANSM recommande de privilégier le paracétamol

Ainsi, l’agence de santé recommande d’utiliser du paracétamol, soit l’antalgique le plus consommé en France selon le Vidal, en cas de douleur ou de fièvre, "notamment dans un contexte d’infection courante comme une angine, une rhinopharyngite, une otite, une toux, une infection pulmonaire, une infection dentaire, une lésion cutanée ou la varicelle.” Pour rappel, ce médicament est efficace pour diminuer plusieurs types de douleurs, comme les maux de tête, dentaires ou articulaires, les états grippaux, les règles douloureuses, etc.

Les enfants peuvent prendre du paracétamol, tout autant que les femmes enceintes ou celles qui allaitent. "Si on ne dépasse pas les doses recommandées, [les] effets secondaires sont rares.” Par ailleurs, dans son communiqué, l’ANSM rappelle aux parents d’enfants qu’en dessous de 38,5° C, "il n'est pas nécessaire de donner un médicament contre la fièvre. Des gestes simples permettent de le soulager : lui enlever des épaisseurs de vêtements, sans le déshabiller complètement, l’installer dans une pièce fraîche et aérée (entre 18 et 20°C). Donnez-lui souvent à boire de l’eau fraîche, même s'il ne vous le demande pas".