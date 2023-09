Calendrier vaccinal 2023 : quelles sont les nouveautés ?

L'ESSENTIEL Les pharmaciens peuvent désormais prescrire et administrer les vaccins.

La campagne de vaccination contre la grippe et la Covid-19 commencera le 17 octobre.

La vaccination contre les rotavirus est maintenant recommandée aux bébés de six semaines à six mois.

La vaccination nous protège contre de nombreuses maladies. Mais celles-ci peuvent évoluer, comme la Covid-19. Pour améliorer la protection des populations, le ministère de la santé met régulièrement à jour ses recommandations en matière de vaccination. Cette année, le calendrier vaccinal connaît quelques évolutions.

Vaccination : de nouvelles compétences pour les pharmaciens

L’une des principales nouveautés est l’élargissement des compétences des pharmaciens, annoncée fin août. "Depuis novembre 2022, il était déjà possible à partir de 16 ans de réaliser en pharmacie l’injection de 14 vaccins, mais il fallait disposer d'une ordonnance de son médecin traitant ou de sa sage-femme, rappelle le Ministère de la santé. Désormais, les pharmaciens peuvent à la fois prescrire et administrer, aux personnes âgées d’au moins 11 ans, les vaccins obligatoires et recommandés." Néanmoins, seuls les pharmaciens formés pourront prescrire et administrer les vaccins.

Covid-19 et grippe : une nouvelle campagne de vaccination simultanée

Parmi ceux-ci, il y a notamment les sérums contre la grippe et la Covid-19. Cette année, la campagne de vaccination pour ces deux maladies démarre le 17 octobre et il sera possible de recevoir les deux injections simultanément. L’an dernier, le même dispositif avait été mis en place. "Il est fortement recommandé aux personnes les plus à risque de forme grave de recevoir une dose de rappel à l’automne afin de maintenir leur immunité face au virus de la Covid-19", prévient l’Assurance maladie. Cela concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de comorbidités qui sont plus à risque de développer une forme grave comme celles souffrant de cancers, de diabète ou de troubles vasculaires. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, celles résidant en Ehpad ou en contact avec des personnes vulnérables sont aussi incitées à recevoir cette dose de rappel. Pour les autres, cette dose n’est pas recommandée, mais il est quand même possible de la recevoir. La vaccination est prise en charge entièrement par l’Assurance maladie, quel que soit le profil de la personne vaccinée.

Concernant la grippe, la Haute autorité de santé annonce que la vaccination est désormais ouverte aux enfants de 2 à 17 ans, sans comorbidité. "La HAS recommande d’utiliser préférentiellement le vaccin administré par voie intranasale Fluenz Tetra®, compte tenu de la meilleure acceptabilité de ce vaccin chez l’enfant du fait de la non-utilisation d’aiguille", précise-t-elle dans un document.

Rotavirus : une vaccination élargie pour les plus jeunes

Pour les tous petits, les recommandations évoluent aussi. "La vaccination contre les Rotavirus est désormais recommandée chez l’ensemble des nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois, selon un schéma vaccinal à deux doses (à 2 et 3 mois de vie) pour le vaccin monovalent (Rotarix®) et à trois doses (à 2, 3 et 4 mois de vie) pour le vaccin pentavalent (RotaTeq®)", indique le Ministère de la santé. Les rotavirus sont la principale cause de gastroentérite aigüe chez les nourrissons, elle peut entraîner une déshydratation sévère.

Papillomavirus : la vaccination proposée à tous les élèves de 5e

Cette année, les élèves de 5e sont au cœur d’une campagne de prévention contre les papillomavirus humains (HPV), responsables notamment des cancers du col de l’utérus. Tous les collégiens de cet âge se verront proposer la vaccination contre les HPV, après accord préalable de leurs parents. Le gouvernement espère pouvoir ainsi protéger 800.000 jeunes par an des maladies liées à ces virus.