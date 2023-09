Comment nos yeux révèlent ce que nous pensons

L'ESSENTIEL Les yeux peuvent refléter ce qu'il se passe dans nos pensées.

Des chercheurs montrent que les mouvements des yeux sont influencés par les processus de décision en cours dans notre cerveau.

Ce phénomène s'observe même lorsque les yeux ne contribuent pas au choix que nous faisons.

Ils sont essentiels à notre quotidien mais leur rôle est parfois mystérieux : les yeux. S’ils nous servent évidemment à voir, ils peuvent être liés à d’autres fonctions dans l’organisme. Dans la revue Communications Biology, des scientifiques japonais expliquent que les yeux sont parfois influencés par le processus de prise de décision.

Yeux : mieux comprendre la pensée humaine

"Les chercheurs du monde entier cherchent des indicateurs visibles de ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous réfléchissons aux problèmes et prenons des décisions, rappellent les auteurs. Ils recherchent une possibilité de sonder le fonctionnement invisible de l’esprit en surveillant les signaux subtils du corps." Les travaux qu’ils viennent de publier participent à la meilleure connaissance de ces signes.

Une expérience de prise de décision pour analyser le rôle des yeux

L’épique de l'Université du Tohoku a mené une expérience avec un groupe de participants pour effectuer des tests sur la prise de décision perceptive. Elle désigne des prises de décisions liées à des informations sensorielles : par exemple, le fait d’entendre une voiture au loin nous fait choisir de ne pas traverser. Dans leur expérience, les scientifiques ont demandé aux participants de déplacer leurs yeux et leur main droite vers des cibles, mais elles n’avaient pas d’importance pour leur prise de décision perceptive en cours. "Les participants ont d'abord été chargés d’effectuer une tâche dans laquelle il leur était demandé de décider et de rendre compte de la direction du mouvement d'un stimulus visuel brièvement présenté à l’écran", expliquent les auteurs. Dans un second temps, les participants ont ensuite du réaliser une tâche pour laquelle les mouvements moteurs de leurs yeux et de leurs mains n'étaient pas pertinents pour leur prise de décision. La comparaison des résultats des deux tâches a permis à l'équipe de recherche d'identifier et de mesurer tout effet de la prise de décision sur les mouvements des yeux et des mains, même lorsque ceux-ci n’étaient pas pertinents pour la prise de décision.

Les mouvements oculaires sont influencés par les décisions que nous prenons

"Nous avons constaté que la prise de décision perceptuelle interférait avec les mouvements oculaires non liés, mais pas avec les mouvements des mains, explique Kazumichi Matsumiya. Cela démontre que les signaux nerveux impliqués dans la prise de décision circulent continuellement dans le système de mouvements oculaires, même lorsque les actions motrices ne sont pas utiles pour la prise de décision." Plus simplement, cela signifie que des mouvements oculaires qui ne sont pas liés aux signaux visuels nécessaires à la prise de décision sont affectés par ce processus.

Prise de décision : en quoi la compréhension du mouvement des yeux peut être utile ?

Pour les chercheurs, ces travaux pourraient contribuer au développement de nouvelles technologies capables de détecter les moments où les tâches de prise de décision sont réalisées, même lorsque cela n'implique aucun mouvement des yeux. "Cela pourrait également être utilisé dans des applications plus pratiques, telles que le contrôle de l'attention lors de tâches cruciales impliquant la prise de décisions importantes, développent les auteurs. Par exemple, cela peut être utile pour les soins mentaux, la prise en charge de la démence et la prévention du crime."