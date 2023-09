Lutte contre les moustiques : un spray sans insecticides qui les empêche de voler

L'ESSENTIEL Les produits anti-moustique peuvent être dangereux pour l’environnement à cause des insecticides qu’ils contiennent.

Certains sont devenus inefficaces car les insectes ont développé une résistance.

Des chercheurs japonais ont créé un spray, sans insecticide, qui empêche les moustiques de voler et les fait tomber sur le dos.

La présence du moustique tigre s’intensifie en France. Les demandes de démoustication pour lutter contre cet insecte sont de plus en plus nombreuses. En Ile-de-France, l’Agence régionale de santé a conduit deux opérations cette semaine après des cas de dengue importés. Elles consistent à "pulvériser des produits insecticides homologués et qui présentent en outre l’intérêt de se dégrader rapidement", précise l’organisme. Or ces produits peuvent être dangereux pour l’environnement et certains moustiques y deviennent résistants. Pour contrer ces effets, des chercheurs japonais travaillent sur une nouvelle forme de produit anti-moustique : un spray, sans insecticide, qui les empêche de voler. Leur découverte est présentée dans la revue Scientific Reports.

Moustiques : il est nécessaire de trouver de nouvelles manières de les éradiquer

"L’éradication des moustiques constitue un moyen efficace de réduire la propagation des maladies transmises", rappellent les auteurs en préambule. En dehors de la dengue, le moustique est aussi vecteur du paludisme, du virus Zika ou du chikungunya. "On sait que les moustiques d’Asie du Sud-Est et d’ailleurs développent une résistance aux pyréthrinoïdes, ce qui signifie que moins de moustiques sont tués par les insecticides, observent ces scientifiques. Cela souligne la nécessité de développer divers mécanismes d’éradication des moustiques pouvant être utilisés de manière durable."

Ces scientifiques ont réalisé cette étude pour le groupe Kao, une entreprise japonaise de chimie et de cosmétiques. Leur stratégie de lutte contre les moustiques repose sur une idée : les empêcher de voler. "La surface du corps du moustique est recouverte de crêtes très fines et recouverte d’une substance hydrophobe semblable à de la cire", expliquent-ils. Cela signifie que l’eau ne peut pas les mouiller. En 2020, des premiers essais ont montré que mouiller les ailes des insectes pouvait perturber leur vol. Pour cela, il faut utiliser des produits dits surfactants ou tensioactifs, qui "agissent à l’interface de deux substances différentes et ont la capacité de modifier leurs propriétés". "Par exemple, lorsqu’un tensioactif agit à l’interface de l’eau et de l’huile, il permet à l’huile et à l’eau de se mélanger, ce qui ne serait normalement pas possible", indiquent les auteurs.

Comment l’eau permet de se débarrasser des moustiques ?

Cette technique permet de mouiller les moustiques et ainsi de les empêcher de voler. Mais il faut pour cela que tout leur corps soit humide, car leurs ailes sont capables de repousser l’eau. À l’inverse, quand l’insecte est totalement mouillé, il tombe sur le dos. Cela bloque ses stigmates, de petites ouvertures qui lui permettent de respirer. Pour les auteurs, cette double stratégie de lutte contre les moustiques pourrait devenir une solution durable. "On s’attend à ce qu’ils ne développent pas facilement de résistance au mécanisme physique consistant à mouiller leur corps et qui provoque effectivement leur mort", estiment-ils. Dans un communiqué, l'entreprise affirme vouloir mettre cette "technologie en pratique" pour contribuer à la protection des personnes face aux maladies provoquées par les moustiques.