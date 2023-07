Deux fois plus de cancers en France depuis 30 ans

L'ESSENTIEL Le nombre de cas de cancer a doublé en France en 30 ans.

S’ils sont plus fréquents chez l’homme, le taux d'incidence augmente chez les femmes.

Le mode de vie contribue en partie à cette hausse : tabagisme, alcool ou encore sédentarité sont des facteurs de risque.

Plus de 433.000 nouveaux cas de cancer devraient être recensés en 2023. Cette estimation est issue du dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de Santé Publique France. Dans ce document, les chiffres du cancer depuis 1990 en France sont aussi publiés : le nombre de cas a doublé depuis trente ans. Cette étude sur l’incidence du cancer est réalisée par différents organismes : Santé Publique France, le Réseau français des registres de cancers (Francim), l’Institut national du Cancer (INCa) et le service de biostatistique et de bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL).

Des cas de cancers de plus en plus nombreux en France

"Entre 1990 et 2023, le nombre de nouveaux cas de cancers a doublé, avec une augmentation de 98 % des cancers chez l’homme et de 104 % chez la femme, toutes localisations confondues", développent les auteurs. Ils se sont intéressés aux 19 cancers les plus fréquents en France. En 2023, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, suivi par celui du côlon et rectum et celui du poumon. Chez l’homme, le cancer de la prostate est le plus courant, suivi de celui du poumon et celui du côlon et rectum. Quel que soit le type de cancer, la maladie reste la première cause de décès en France. En 2018, 157.400 personnes en sont décédées.

Si les hommes sont davantage concernés par le cancer, avec 57 % des nouveaux cas de cancer en 2023, il y a une augmentation du taux d’incidence pour les femmes. "Depuis 1990, chez la femme, le taux d’incidence ‘tous cancers’ augmente de façon continue de + 0,9 % par an, précise le BEH. Chez l’homme, ce taux a augmenté en moyenne de + 0,3 % par an de 1990 à 2023."

Cancer : comment expliquer l’augmentation des cas ?

D’après les auteurs de ce rapport, l’augmentation du nombre de cas de cancer s’explique d’abord par des évolutions démographiques, notamment le vieillissement de la population mais aussi son augmentation. Mais l’évolution des facteurs de risque a aussi contribué à cette hausse et les chiffres varient selon le sexe. "On observe en particulier pour les cancers induits en partie par le tabac, notamment les cancers de l’ensemble lèvre-bouche-pharynx, de l’œsophage, du poumon ou de la vessie, une diminution de l’incidence chez l’homme (…), indique le document. À l’inverse, chez la femme (sauf pour la vessie), l’incidence augmente considérablement, particulièrement pour le cancer du poumon (…), en lien étroit avec l’évolution de la consommation de tabac." En effet, le nombre de fumeuses tend à augmenter au fil des années. "Chez les femmes de 18-75 ans, le tabagisme quotidien a augmenté entre 2019 et 2021, passant de 20,7 % à 23 %", observait Santé Publique France en 2022.

Comment diminuer le nombre de cas de cancer en France ?

Pour les chercheurs, la prévention fait partie de la stratégie de lutte contre le cancer, et cela passe notamment par une réduction des facteurs de risque. "Des causes évitables doivent être ciblées, telles que l’obésité et la sédentarité, facteurs de risque de plusieurs cancers et autres maladies chroniques, mais aussi, plus spécifiquement, le tabagisme, notamment pour le cancer du poumon, l’infection à HPV pour le cancer du col de l’utérus, ou encore les expositions aux ultraviolets (naturels ou artificiels) pour le mélanome cutané", rappellent-ils. D'après l'Institut national du cancer, 40 % des cancers pourraient être évités grâce à des changements de comportement, comme l'arrêt du tabac.