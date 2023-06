Cancer : les campagnes de prévention, ça marche !

L'ESSENTIEL 40 % des cancers sont liés à notre mode de vie.

Suivre les recommandations sanitaires concernant le cancer, comme la réduction de la consommation de viande rouge, permet de réduire le risque de développer la maladie.

Des chercheurs l’ont constaté pour le cancer du sein, du poumon, de l’intestin.

Certains cancers sont évitables. Régulièrement, des campagnes de prévention le rappellent, à l’image de celles contre le tabagisme. Mais d’autres changements de mode de vie peuvent aussi diminuer le risque d’en souffrir. Dans la revue Cancer, des scientifiques de l’université de Newcastle démontrent que le suivi des recommandations sur la prévention des cancers porte ses fruits. "Les personnes qui adhèrent aux recommandations mondiales en matière de prévention du cancer s'exposent à un risque moindre de développer la maladie", estiment-ils.

Réduction du risque de cancer : quelles sont les recommandations ?

Environ 40 % de tous les cancers sont liés à des facteurs modifiables liés au mode de vie comme l'inactivité physique, le tabagisme, l'obésité, une mauvaise alimentation et la consommation d’alcool, rappellent les auteurs en préambule. Différents organismes ont émis des recommandations pour limiter le risque de cancer. Dans cette étude, les scientifiques de l’université de Newcastle se sont appuyés sur celles du Fonds mondial de recherche sur le cancer (WCRF) et de l'Institut américain de recherche sur le cancer, qui portent majoritairement sur l’alimentation. Il est ainsi conseillé de maintenir un poids 'sain', d’avoir une activité physique régulière, d’adopter une alimentation riche en céréales complètes, en légumes, en fruits et en légumineuses, de limiter les fast-foods et autres aliments transformés riches en matières grasses, amidons ou sucres, de limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie, de limiter la consommation de boissons sucrées et alcoolisées, de ne pas consommer de compléments alimentaires pour la prévention du cancer, et d’allaiter son enfant en cas de grossesse.

Des mesures de prévention efficaces

Les scientifiques ont analysé 18 études consacrées aux associations entre le respect des recommandations et l'incidence de différents cancers. Ils ont évalué le taux de suivi de ces recommandations : ils ont constaté que chaque augmentation d’un point entraînait une réduction de 12 % du risque de cancer de l'intestin, une réduction de 11 % du risque de cancer du sein et une réduction de 8 % du risque de cancer du poumon. "Les preuves de l’impact des facteurs liés au mode de vie sont plus solides pour certains cancers, observe Dr Fiona Malcomson, chargée de cours en nutrition humaine au Centre de recherche sur la nutrition humaine de l'Université de Newcastle, et co-autrice de l'étude. Par exemple, manger beaucoup de viande rouge et transformée augmente le risque de cancer de l'intestin, et boire de l'alcool peut augmenter votre risque de cancer du sein, de l'intestin et de l’œsophage." Si cette étude est la première à démontrer les effets du suivi des recommandations en matière de prévention du cancer, ses auteurs rappellent que cela ne permettra pas de se protéger de tous les cancers. "Il existe d'autres facteurs de risque non-modifiables, tels que les antécédents familiaux de cancer et les expositions environnementales, qui peuvent également affecter le risque de développer la maladie", soulignent-ils.