Le cancer devient la première cause de décès chez les diabétiques

Le diabète de type 2 représente 90% des cas de diabète en France, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette maladie se caractérise par une hyperglycémie, autrement dit un taux de glucose dans le sang élevé.

Diabète de type 2 : une hausse de la mortalité liée aux cancers

Auparavant, les troubles cardiovasculaires étaient la cause principale de décès chez les patients diabétiques, mais leur incidence recule, selon une nouvelle recherche publiée dans la revue The Lancet. Selon ces travaux, les patients souffrant de diabète de type 2 sont plus susceptibles de succomber des suites de cancers.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques de l’Université de Manchester (Royaume-Uni) ont analysé plusieurs études réalisées au cours des dix dernières années. Une recherche australienne de 2014 avait notamment rapporté les tendances de mortalité par cause chez plus d'un million de personnes atteintes de diabète entre 1997 et 2010. D’après les résultats, les maladies cardiovasculaires étaient la cause la plus fréquente de décès, mais que les taux avaient diminué au fil des années, à l’inverse des décès dus au cancer qui avaient continué à augmenter.

Une étude anglaise a également établi le même constat. Lors de ces travaux, les scientifiques ont évalué les tendances des causes de décès chez plus de 300. 000 personnes touchées par un diabète en Angleterre de 2001 à 2018. Ces derniers ont observé que "la baisse des taux de mortalité vasculaire s'est accompagnée d'une transition vers les cancers en tant que principale cause de décès liés au diabète."

Une nécessité d’étendre les efforts de prévention contre le cancer

Aux yeux des chercheurs de l’Université de Manchester, la baisse de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires chez les patients présentant un diabète de type 2 est due à l’amélioration de la prévention et des tests de dépistage. Cependant, cela explique aussi pourquoi les cancers deviennent la première cause de décès chez les diabétiques. Les auteurs de l’étude ont alors recommandé d’étendre les efforts de prévention, afin de réduire l’incidence du cancer chez les personnes atteintes par un diabète.