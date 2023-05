Diabète, hypertension : la dépression augmente le risque de 29 maladies

L'ESSENTIEL Souffrir d'une dépression sévère ou modérément sévère accroît les risques de développer de 29 affections pouvant conduire à des hospitalisations.

Les causes d'hospitalisation les plus courantes chez les personnes souffrant de dépression étaient les maladies endocriniennes, musculo-squelettiques et vasculaires.

Les auteurs de l'étude appellent les professionnels de santé à être particulièrement vigilants avec leurs patients dépressifs.

La dépression n’a pas uniquement des répercussions sur la santé psychique, elle en a également sur l’organisme. Une étude menée par des chercheurs de l'University College de Londres montre que le trouble accroît les risques d’1,5 fois de développer de 29 affections pouvant conduire à des hospitalisations comme le diabète ou l’hypertension par rapport aux personnes non déprimées.

La dépression augmente les risques d’hospitalisation

Pour déterminer l’impact d’une dépression sévère ou modérément sévère sur la santé, les chercheurs ont repris les dossiers de trois cohortes. Ce qui représentait 240.433 personnes.

Ils ont découvert que les personnes qui souffraient de trouble de l’humeur, avaient au moins 1,5 fois plus de risque d’avoir 29 affections capables de conduire à l’hôpital, comme un diabète, des douleurs lombaires ou même des intoxications ou des chutes.

Une des cohortes étudiées mettait en lumière des associations particulièrement importantes pour une série de conditions dont :

la cardiopathie ischémique ;

l'arthrose ;

les infections bactériennes ;

le mal de dos ;

la bronchite obstructive chronique ;

le diabète ;

les troubles du sommeil.

"Les causes d'hospitalisation les plus courantes dans notre cohorte chez les personnes souffrant de dépression étaient les maladies endocriniennes, musculo-squelettiques et vasculaires", écrivent les auteurs dans leur article paru dans la revue JAMA Psychiatry, le 3 mai 2023.

Prévention : il faut faire attention à la santé des patients déprimés

Interrogé par nos confrères de MedPage Today, le professeur Philipp Frank, auteur de l’étude, a confié : "la découverte la plus surprenante de notre article était que la dépression est associée à un si grand nombre de maladies physiques". Pour lui, cela suggère que "l'impact de la dépression sur la santé physique est généralisé, et qu'il n'est ainsi clairement pas limité à une zone spécifique du corps ou à un groupe particulier de maladies".

L’expert ajoute "le point le plus important à retenir est l'importance de considérer la dépression comme un facteur de risque de diverses maladies physiques et une cible pour la prévention et le traitement des maladies somatiques". Les auteurs appellent ainsi les professionnels de santé à être particulièrement vigilants avec leurs patients dépressifs.