Dépression : les personnes âgées qui en souffrent vieillissent plus vite

L'ESSENTIEL La dépression tardive représente un fardeau considérable pour les patients et leur famille.

Les niveaux de 22 protéines associées au vieillissement ont été mesurés dans le sang de 426 adultes, en fin de vie, qui étaient atteints d’une dépression.

Un vieillissement accéléré était associé à une mauvaise santé cardiovasculaire et à de moins bonnes performances cognitives.

La dépression tardive est un trouble majeur chez les personnes âgées. D’après des scientifiques américains et canadiens, elle représente un fardeau considérable pour les malades et leur famille. Il se traduit par une détérioration de la qualité de vie, une altération des activités de la vie quotidienne et une fragilité accrue. "De précédentes recherches ont suggéré le rôle de la sénescence (soit le vieillissement naturel) cellulaire dans la dépression tardive. Cependant, le lien entre cette découverte et les caractéristiques communes de la dépression, telles que les problèmes physiques et cognitifs, n'est pas clair", ont indiqué les chercheurs.

Les taux de 22 protéines associées au vieillissement ont été mesurés

C’est pourquoi ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Mental Health. Dans le cadre de leurs travaux, les auteurs ont suivi 426 personnes, en fin de vie, qui souffraient d’une dépression. Ils ont mesuré les niveaux de 22 protéines associées au vieillissement dans le sang de chaque participant. Lorsqu'une cellule vieillit, elle commence à fonctionner moins efficacement. Elle produit souvent des protéines qui favorisent l'inflammation ou d'autres troubles. Ensuite, l’équipe a comparé les niveaux de ces protéines avec des mesures de la santé physique des patients, de leurs problèmes médicaux, de leurs fonctions cérébrales et de la gravité de leur dépression.

Dépression : "ces patients présentent des signes de vieillissement biologique accéléré"

Selon les résultats, la gravité de la dépression d'un patient ne semblait pas liée à son niveau de vieillissement accéléré. En revanche, ils ont constaté que le vieillissement accéléré était associé à une moins bonne santé cardiovasculaire. Les volontaires présentant des niveaux plus élevés de protéines associées au vieillissement étaient plus susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et de problèmes médicaux. Le vieillissement accéléré était aussi lié à de moins bonnes performances cognitives, telles que la mémoire de travail.

"Ces patients présentent des signes de vieillissement biologique accéléré et d’une mauvaise santé physique et cérébrale", a expliqué Breno Diniz, auteur de l’étude, dans un communiqué. Désormais, les scientifiques tentent de déterminer si les thérapies visant à réduire le nombre de cellules âgées et "sénescentes" dans l'organisme d'une personne peuvent améliorer la dépression à un âge avancé. Ils étudient également les sources et les modèles spécifiques de protéines associées au vieillissement, afin de voir si cela pourrait conduire au développement de traitements.