Un test sanguin révolutionnaire pour détecter plus de 50 cancers

L'ESSENTIEL Un nouveau test sanguin a permis de détecter plus de 50 cancers selon une nouvelle étude.

Connu sous le nom de test Galleri, il recherche des fragments d'ADN rejetés par les tumeurs dans la circulation sanguine.

Ce nouveau test sanguin permet de diagnostiquer plus rapidement les cancers et de limiter le recours à des techniques plus invasives comme la biopsie.

Un nouveau test sanguin appelé Galleri vient d'être développé pour rechercher des fragments d'ADN de tumeurs qui se retrouvent dans la circulation sanguine.

Des résultats prometteurs

Une étude appelée SYMPLIFY a été réalisée pour évaluer l'efficacité du test sanguin sur un panel de 5 461 participants. Ces participants ont subi un prélèvement sanguin après avoir consulté un médecin pour des symptômes non spécifiques tels qu'une perte de poids ou des douleurs inattendues. Le test a permis de détecter un symptôme de cancer chez 323 participants, dont 244 ont ensuite reçu un diagnostic positif de cancer, ce qui indique une précision prédictive positive de 75%.

Ce test sanguin peut aussi localiser avec précision l'endroit du corps où se trouve le cancer dans environ 85% des cas positifs. La sensibilité du test était plus élevée pour les cancers de stade avancé, allant de 24,2 % pour les cancers de stade I à 95,3 % pour les cancers de stade IV.

Ces résultats sont très prometteurs et pourraient bientôt permettre de détecter le cancer plus tôt et de manière plus précise. De plus, ce test sanguin permettrait d'éviter des méthodes invasives telle que la biopsie.

Amélioration des résultats

"Ces résultats passionnants nous aideront à mettre au point un classificateur optimisé pour les patients symptomatiques soupçonnés d'avoir un cancer", a déclaré Sir Harpal Kumar, président de GRAIL Europe, dans un communiqué. "Une détection plus précoce du cancer et une intervention ultérieure peuvent améliorer considérablement les résultats pour les patients", a ajouté Brian D. Nicholson, co-chercheur principal.

Bien que ce test ne soit pas encore largement disponible, les résultats de l'étude SYMPLIFY peuvent conduire à une utilisation élargie de cette technologie innovante dans le futur.